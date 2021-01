Waterstones må corona-stenge

Waterstones innfører en midlertidig nedstenging av alle butikkene sine, permitterer alle ansatte og avvikler "klikk og hent"-løsningen sin.

Tidligere denne uken annonserte statsminister Boris Johnson at britene ville gå inn i sin tredje lockdown siden mars. Den er forventet å vare til midten av februar, men kan kunne gå inn i mars. Dermed ser mange bedrifter seg nødt til å stenge dørene – en av disse er bokhandlerkjeden Waterstones.

Tidligere har bokhandelen hatt stor suksess med sin «klikk og hent»-løsning, men også denne opphører nå.

– Når vi går inn i en lockdown hvor folk ikke skal forlate hjemmene sine annet enn for å oppsøke «essensielle butikker», og myndighetene har vurdert bokhandlere som ikke absolutt nødvendig virksomhet, fungerer selv ikke «klikk og hent»-løsninger lenger, forteller administrerende direktør James Daunt sa til Bookseller.

Holder åpent digitalt

Alle Waterstones’ ansatte er dermed permittert frem til lockdownen heves.

– Heldigvis har vi en god permitteringsløsning. Det er viktig å beholde de ansatte, og dersom vi regjeringen ikke hadde en god løsning for det, hadde vi vært nødt til å stenge. På den måten gjør regjeringen i hvert fall en god jobb med å beskytte arbeidsplasser, sier Daunt.

Men driften holdes fremdeles i gang digitalt:

– Waterstones er selvsagt heldige ved at vi har en stor og suksessrik nettbutikk, og Waterstones.com vil fortsatt holde åpent. Men vi er jo i hjertet en fysisk bokhandelkjede og ønsker mer enn annet å kunne komme tilbake til butikkene våre. Det er veldig frustrerende.

Ikke-essensiell virksomhet?

Mange bokhandlere i England har ønsket at bokhandlene skal bli ansett som «essensielle virksomheter». Blant andre har den britiske bokhandlerforeningen tatt til orde for dette, så vel som Daunt. Dersom de blir kategorisert som «essensielle virksomheter» vil det bety at de kunne holde dørene åpne under pandemien:

– Man undrer seg på hvorfor noen butikker blir erklært essensielle, som WH Smith i vår bransje, mens andre ikke blir det. Det hadde vært mer forståelig om alle innenfor samme bransje ble stengt. Vi støtter selvsagt prinsippene av det regjeringen forsøker å oppnå, samtidig som vi helt klart kommer ut som taperne, sier Daunt.

Nå håper han at britene står overfor en kort nedstengingsperiode. Det vil være avgjørende for bokhandelkjedens fremtid, mener han:

– Hvis det blir en kort lockdown, altså at vi kan åpne igjen i mars, vil skaden kanskje ikke være så stor.