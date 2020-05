Espedal hardt ut mot BOK365-kåring

Tomas Espedal er sterkt uenig i utvalget til BOK365-kåring av tiårets beste romaner.

BOK365 har som kjent startet en avstemning for å kåre det siste tiårets roman. En jury på fire har valgt ut 50 sentrale verk fra 2010 – 2020, som leserne kan stemme på fram mot månedsskiftet. Lesernes stemmer blir så slått sammen med juryens stemmer med lik vekt. Rangeringen blir presentert utover i juni.

Her kan du lese lista over 50-bøker utgitt i perioden 2010 – 2020.

«Supperåd»

I et hardtslående innlegg på sosiale medier går forfatter Tomas Espedal hardt ut mot juryens utvalg av finalebøker:

«Hva er det for et supperåd BOK365 har satt sammen for å koke opp en liste over femti bøker som skal lede frem til den ene som er dette tiårets viktigste. De selvfølgelige forfatterne er selvfølgelig med, men hva med utelatelsene; er de ment som provokasjoner, eller skyldes de rett og slett dumhet og ignoranse?»

Espedal lister videre kandidater han mener burde vært selvskrevne til å være med blant de 50 som juryen har valgt ut:

«Hvilken verdi har en slik liste når noen av de meste markante forfatterne i landet, dette tiåret, ikke er med. Hvor er det blitt av Thure Erik Lund? Hvor er Kristine Næss? Hvor er Cathrine Knutsen? Trude Marstein? Pedro Carmona-Alvarez? Erlend O. Nødtvedt? Henrik Nor-Hansen? Lars Ramslie? Tormod Haugland? Jeg kunne nevne flere, meg selv inkludert.»

«Litteraturens Balle Klorin»

Espedal stanser ikke med disse:

«En av de beste romanene jeg leste i dette tiåret var Gunnstein Bakkes Maud og Aud. En roman om trafikk. Den ble nominert til og vant flere priser, nasjonalt og internasjonalt.»

Den prisbelønte forfatteren mener at utelatelsene er så mange og alvorlige at avstemningen bør startes på nytt:

«Utelatelsene er så grove at de diskvalifiserer juryen og kaster skam over dens medlemmer. Forkast både jury og liste, og start på nytt i anstendighetens navn. Om ikke så skjer, vil det trekke ned troverdigheten til hele BOK365», mener Espedal som samtidig benytter anledning til å rette et spesielt spark til juryleder Vidar Kvalshaug: «Litteraturens Balle Klorin og som neppe kan ha lest noen av bøkene han som juryleder har vært med på å utelate.»

Se Harald Heide Steen og Rolv Wesenlund i sketsjen Norsk supperåd (1969)

– Verdifull meningsbrytning

Juryleder Vidar Kvalshaug har gitt Espedal tilsvar på sosiale medier, men har ikke villet ta større grad av selvkritikk på utvalget av finalebøker.

– Hvordan har det vært å være i den verbale bokseringen med Espedal, kollega Vidar Kvalshaug? Har du fått deg en blåveis?

– Noe av hensikten med slik en avstemning er å skape oppmerksomhet og debatt rundt litteraturen. Det er knall om ei litteraturliste blir diskutert og uansett hvor mye kjeft det er å få, er dette verdifull brytning. Verden blir bedre med litt rivninger og vesentlig uenighet, sier Kvalshaug. – Tomas Espedal står selvsagt fritt til å mene hva han vil om lista, men jeg mener juryen har lagt ned et solid stykke arbeid.

– Grundig arbeid

– Hvordan har dere arbeidet?

– Vi har tatt for oss utgivelseslister, lister over priser og nominasjoner, og gått gjennom en del forfattere vi ellers hadde notert oss. Videre gikk vi gjennom forfatterskapene. Det har vært grundig arbeid i en jury som ble enige om kompromissene man nødvendigvis vil måtte inngå. Dette etter skikkelige diskusjoner. Hadde vi dekket hele tiåret? Var kvinnene representert? Nynorsken? Debutantene? De unge forfatterskapene mot de godt etablerte?Det var flere sterke og markante forfatternavn som var oppe til diskusjon. I flere tilfeller kom vi til at noen av disse hadde levert sine sterkeste utgivelser før perioden vi dekker, 2010-20.