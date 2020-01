Kultur-Norges mektigste par

Glem Gerhardsenene, Stoltenbergene og Kennedyene: Hils på Knut og Knut Olav.

Okay, vi overdriver, kliner litt for mye til, men det er lenge siden landet har sett et kjærestepar med så mye makt på ett felt, kulturfeltet, som det Knut Aastad Bråten (43) og Knut Olav Åmås (52) representerer. De har vært kjærester i 14 år og deler tiden sin mellom Tøyen og Fagernes. Sammen har de også utgitt reisebøker med Wien og New York som tema.

Da Abid Raja ble utnevnt til kulturminister i går, fikk han med seg Venstre-mannen Knut Aastad Bråten som statssekretær.

«Gratulerer igjen, kjære Knut. Søtaste statssekretæren», skrev Knut Olav Åmås på facebook i går kveld under et bilde av den ferske statssekretæren bak en enorm bukett røde roser. Man kan jo bare spekulere i hvem den var fra, men BOK365 våger ikke helt det: Aastad Braaten skal være nestsjef for det norske medielandskapet også.

Holder det i familien

Stillingen er ikke ukjent i det Knut- og knutske hjem:

Knut Olav Åmås var statssekretær i en tidligere versjon av samme regjering, under statsråd Thorhild Widvey fra oktober 2013 til juni 2014. Da ble han direktør i den mektige stiftelsen Fritt Ord.

Politisk dekker paret to tredeler av regjeringen: Åmås hører til i Høyre, Aastad Bråten i Venstre, med politisk erfaring fra styre og stell i Nord-Aurdal kommune.

Knut Aastad Bråten ble redaktør av Spelemannsbladet i 2007 og var inntil i går redaktør av tidsskriftet Syn og Segn.

Dette vil han gjøre

Abid Raja har i det minste sikret at nynorskprosenten blir minst femti prosent i ledergruppa:

– Eg skal arbeide i eit departement med ein fantastisk dyktig stab. Vi kjem til eit departement der svært mange saker og prosessar er i full gang. Dette skal vi arbeide vidare med. Eg gler meg til å bli betre kjent med sakene og alle aktørane rundt omkring i landet, seier Knut Aastad Bråten.

– Kva område opptek deg?

– Vi skal arbeide innanfor heile spennet i kulturfeltet. Departementet arbeidar jo med alt frå kulturarv og medium til frivillig sektor og idrett, og mykje, mykje meir – område som er så viktige i samfunnet. Eg har i fleire år arbeidd med folkemusikk og folkedans, dei siste åra som redaktør i tidsskriftet Syn og Segn. Eg er utdanna kulturhistorikar, eller etnolog, og trur absolutt eg kan få bruk for dei etnologiske brillene i arbeidet som ventar.

– Heile landet skal med?

– Eg trur det kan vere nyttig med flest moglege blikk frå andre stader enn Oslo. Eg skal gjere mitt for at regjeringa skal forstå korleis Noreg ser ut – frå Valdres. Eg har mange års erfaring frå lokalpolitikk, og har i det siste – saman med gode Venstre-folk – arbeidd med kulturprogrammet til Venstre framfor stortingsvalet neste år.

Spellemann, ikke ungkar

Knut Aastad Bråten spiller langeleik på høyeste nivå i Norge, ofte sammen med tvillingbroren Ole. De har opptrådt på en rekke kappleiker, andre musikkfestivaler, litteraturfestivaler og forlagssamenkomster i Oslo. De har spilt siden de var 16 år gamle og har vunnet til sammen ti Landskappleiker på sitt instrument. Knut fikk også kongepokalen i 2006, broren mottok den fire år senere.

Her kan du se Ole og Knut Aastad Braaten spille langeleik i et opptak fra 2016. Statssekretæren til høyre.