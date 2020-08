Slik lager du eget munnbind

Forfatter Mia Tuft viser hvordan du enkelt kan lage eget munnbind av tøy.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt munnbind den siste uken, og ikke minst hvorvidt regjeringen vil innføre et påbud eller anbefaling.

Under dagens pressekonferanse uttalte helseminister Bent Høie at det fremdeles er viktig å opprettholde en meters avstand, men at munnbindet er et godt supplement i situasjoner hvor det er vanskelig. Regjeringen forbereder også på å komme med anbefalinger om å bruke munnbind på kollektivtransport i den nærmeste fremtid.

Mye oppmerksomhet har også prisen på engangsmunnbind fått, hvor en pakke med 50 munnbind nå ligger på drøyt 800 kroner. Men det er mulig å lage sine egne munnbind av gammelt tøy.

– Det kan bli aktuelt å anbefale munnbind av tøy som man kan bruke igjen og vaske, uttalte Høie.

Slik lager du den selv

– Denne oppskriften kan alle klare, og de aller fleste har en gammel t-skjorte liggende i skapet, sier Mia Tufte.

Hun og medforfatter Anna Maria Pirolt lanserer i september boken En grønn tråd. Boken inneholder 15 enkle oppskrifter barn og unge kan begi seg ut på, gjerne sammen med foreldrene, for å lage mer «grønne» klær.

Nå viser de hvordan du enkelt kan lage munnbind av gammelt tøy. De presiserer at tøy-munnbindet kun skal brukes én gang, for å deretter vaskes på minimum 60 grader.

– Det er ikke kommet noe påbud om bruk av munnbind nå, men det kommer nok. Det å lage eget munnbind kan være en avlastning, i stedet for å kjøpe kirurgiske munnbind. Det er en fin ting å begrense smitten på denne måten, sier Mia Tufte.

Hun legger til noen tips til munnbind-oppskriften:

– Bomull er et godt materiale. Det er viktig at masken sitter tett og har en god passform. Av en enkelt t-skjorte kan man lage 2-3 munnbind på kun 5 minutter.