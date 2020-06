Hardt ut mot Dagbladets anmelder

Cappelen Damms Knut Gørvell går i strupen på Dagbladets anmelder og får svar på tiltale. Saken gjelder Henrik H. Langelands nye roman.

Forsommeren har fått sin litteraturdebatt og den foregår på facebook. Det er blitt mer og mer vanlig at forfattere går i rette med dårlige anmeldelser, men når Knut Gørvell i Cappelen Damm gjør det på vegne av sin forfatter, vekker det mer oppsikt:

31. mai la Knut Gørvell ut et innlegg på sin facebook-side som åpnet slik:

I dag har Krøger lagt ut sin Langeland-anmeldelse fra lørdagens Dagbladet på sin facebookside. Hennes kommentarer om forlaget får meg til å ytre meg her, selv om både forfattere og forlag er svært engstelige for å kritisere anmeldere i frykt for at det bare slår tilbake.

Over anmeldelsen skriver Krøger på Facebook at hun muligens burde ha «hentet frem min varsomme og velvillige sykepleierrøst, men dette er nå engang brutalt anmelderi». Det stemmer, men hva med å dempe trangen til «lyst-slakting».

– Personlig vendetta

Gørvell fortsetter:

Hun slakter boken hemningsløst og viser også til at hun alltid har ment noe av det samme om hans bøker tidligere. Når hun er i slaktermodus, virker det som om dette er en personlig vendetta. Det er ikke bare boken hun misliker sterkt, det er forfatteren og, som man kan se i kommentatortråden under, forlaget er også skurker.

Her på Facebook forsvarer Krøger sin slakt og angriper forlaget for å ha utgitt Showtime! og at vi ikke utgir nok kvalitetslitteratur.

….

Da vi fikk høre at Krøger skulle anmelde denne, ble vi engstelige. Ikke pga bokens kvaliteter, men fordi vi fryktet at den ikke ville passe hennes smak og at hun har fordommer mot Langelands forfatterskap slik hun bekrefter i anmeldelsen

Gørvell avslutter med å gi Krøger terningkast 1 for hennes anmeldelse.

Deretter følger kjekling om hvorvidt Cathrine Krøger har likt Langelands tidligere romaner og bokfolk og anmeldere som Jon Øystein Flink, Erik Fosnes Hansen, Maria Horvei, Elin Brend Bjørnhei, Torkil Damhaug, Marie L. Kleve, Trude Helén Hole og Hans-Olav Thyvold er inne og kommenterer, spør, justerer eller heier.

– Drøyere og drøyere

Debatter på facebook kan ta omveier og nye veier, men Cathrine Krøger legger selv ut det ut med bl.a følgende tekst: Men Knut Gørvells nattlige innlegg på min vegg, opplever jeg som så drøye og prinsipielt viktige, at jeg løfter dem opp her – sammen med mitt svar.

Gørvell skriver blant annet:

Kjære Cathrine Krøger, jeg syns ikke du helt tar inn over det jeg prøvde å si noe om. Jeg skjønner at du som de fleste anmeldere syns det er deilig med en real slakt, men også er opptatt av begeistring. I min rolle er jeg naturlig nok mest opptatt av det positive – og der er du mange ganger veldig fin. Så er jeg svært lite begeistret for at at du og andre kritikere kan syns en slakt er deilig, selv om det kan få svært alvorlige konsekvenser.

Krøger kontrer:

Vet du Gørvell – dette blir drøyere og drøyere. Det du sier er at aviser og kritikere ikke lenger skal få skrive en negativ anmeldelse av en bok, fordi det er leit for forfatteren – og går utover «lesegleden». Hva med alle de forfatterne som i økende grad blir usynlige i deres ensrettede hyping av bestselgere? Eller lesere som pushes på halvdårlig litteratur plukket ut av forlagenes markedsavdelinger. Her tenker jeg at kritikeres jobb blant annet er å strø sand i forlagenes enorme og bulldoseraktige salgsmaskineri.

På sin egen vegg er det Cathrine Krøger som får litterater som Frode Helmich Pedersen, Trygve Riiser Gundersen, Kamilla Aslaksen og Eirik Vassenden på sin side.

I skrivende stund aner vi ikke om debatten er slutt.