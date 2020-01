Her er vårens debutanter

Kjetil Nordengen er blant vårens skjønnlitterære debutanter. Se et utvalg av debutantromanene her.

Også denne våren er det flere debutanter på forlagenes vårlister. Her kan du møte et utvalg av dem:

Kjell Olden: Minerydding (Tiden)

Kjell Olden var minerydder i Libanon på slutten av 1970-tallet, og bruker av egne opplevelser i debutromanen Minerydding. Romanen følger hovedpersonen i tre faser av livet, som ung idealistisk student som vil gjøre en forskjell, som soldat under oppdrag og på reise i Midtøsten, og flere år senere hvor han sliter med senskadene av krigserfaringene. For å finne ny mening har han søkt tilflukt på familiehytta, og han forsøker å lappe sammen tilværelsen.

Kitty Byng: Kroppen er en morder (Cappelen Damm)

Kitty Byng jobber til daglig som psykolog, og bor som hovedkarakterene i debutboken hennes i også i Oslo. Nina og Kitty er gift, og ønsker seg barn. De begynner å lete etter donorer på nettet, men hva innebærer det egentlig å prøve å få barn? Hva vil skje med deres forhold? Kan de i det hele tatt bære frem barm, og hvorfor begynner Kitty å tenke så mye på døden? Forlaget skriver at Kroppen er en morder er en sammensatt kjærlighetshistorie, om både livet vi har og det vi lager.

Fredrik Lilleby: Sorenskriveren som ville bli gatefotograf (Cappelen Damm)

52 år gamle Helge Kaspersen er en sorenskriver som ønsker å bli fotograf. Han har alltid lengtet etter å bli kunstner, og nå er det gatefotografi han søker til. En dag tar han fra kontorvinduet et bilde av dommerkollegaen sin, Bibbi, idet hun gaper over ei pølse. Han vil legge det ut på internett, men er redd for reaksjoner. Kaspersen føler han har levd for lite i livet, og bestemmer seg også etter hvert for å besøke en lokale thaimassasjen. Debutant Fredrik Lilleby er selv fotograf som til daglig jobber som jurist. Han har også tidligere publisert en tekst i Signaler.

Sunniva Vagstad: Fritt fall (Aschehoug)

Nitten år gamle Elise bor sammen med faren sin i Bergen, og får livet snudd på hodet når datteren til farens ekssamboer omkommer i en fallskjermulykke. Mens faren forsvinner inn i sorgen, blir det opp til Elise å finne ut av mysteriene omkring Biancas død. Hun oppsøker fallskjermmiljøet på Voss, og blir raskt beruset av fallskjermverdenen. Snart er Elise på vei opp de samme fjellene som Bianca hoppet fra. Sunniva Vagstad har selv vært aktiv i fallskjermmiljøet på Voss, og har over 500 fallskjermhopp og to fjerdeplasser i NM. Hun er ingeniør i undervannsteknologi, har også en mastergrad i russisk og har gått på Aschehougs forfatterskole.

Alexander Fallo: Du føkker med hjertet mitt nå (Cappelen Damm)

Alexander Fallos diktsamling handler om et parforhold som tar slutt, å miste en far og ensomheten man føler når man for første gang i livet er helt alene. Jeg-et i diktene trer gradvis frem gjennom korte og ubesvarte setninger. Fallo er allerede en godt etablert poet, da han i mer enn seks år har publisert dikt på Instagram til sine nå 200.000 følgere. Fallo har i tillegg vært innom Forfatterstudiet i Tromsø og Westerdals. Han har publisert dikt i flere antologier, men dette er hans bokdebut.

Kjetil Nordengen: Kaptein på egen skute (Cappelen Damm)

35 år gamle Andor Leine er en flittig arbeidsmaur og godt likt kollega, men er grunnleggende misfornøyd med sitt eget liv. En dag blir et bilde av ham plukket opp av en moteblogger for å illustrere en nettsak om den nye trenden normcore – en trend som går ut på å se så vanlig ut som mulig. Andor blir med ett slått opp som en «poster boy» for den nye motetrenden, og herfra går det i ett. Nordengens debut handler om overflate versus dybde og om å styre sin egen skjebne. Nordengen er utdannet elektriker og sosiolog, har jobbet i forlag og spilt i rockeband. Han er oppvokst på Toten og er tidligere student ved Forfatterstudiet i Bø.

Ingrid Tørresvold: Hilsen Ruth (Cappelen Damm)

Det slår en hetebølge over Oslo, og i denne varmen jobber 37 år gamle Ruth på en liten café på Veitvet i Oslo. Ingen vil ha kaffe i varmen, og i mangel på kunder forsøker Ruth i stedet å bli venn med kollegaen Sofie. Hun er blitt gravid, og vil ha råd av Ruth. Men det er ikke Ruth så komfortabel med. Det er søsteren hennes, psykologen Mari, som har gitt henne i oppgave å nærme seg andre. Leseren får innblikk i det som er vanskelig i livet til Ruth. Ingrid Tørresvold er fra Trondheim, har gått Forfatterstudiet i Bø, og jobber for tiden som toginformatør i Oslo.

Ida Fjeldbraaten: Jerv (Cappelen Damm)

Ida Fjeldbraaten er kreativ leder i reklamebyrået Hausmann og markedssjef i forlaget Teori & Praksis. Hun har tidligere også vært publisert i antologien Signaler. Nå debuterer hun med sin første roman, Jerv. Det er en bok om dyrehagens underlige verden. Det er også en bok om de primale kreftene som bor i alle mennesker. Hovedpersonen arbeider som vaskehjelp ved byens dyrepark. Hun har et sterkt forhold til dyrene rundt seg, spesielt til Jerven som hun har gitt navnet Fillefransen. Jerven er den andre hovedkarakteren i boken og man får også høre hans side av fortellingen.

Malin C. Rønning: Skabelon (Oktober)

Skabelon er fortellingen om en familie som bor på en øde plass dypt inne i skogen. Urd er den tredje yngste i en søskenflokk på åtte. Pappa og Mamma er ikke helt tilstede i barnas liv, og familien lever som i en naturtilstand, langt fra et trygt og borgerlig samfunn. Det er knapt med mat og ømhet. Urd har en spesielt utviklet oppmerksomhet overfor alle slags små dyr og insekter, døde og levende. Hun er ofte alene ute i skogen på natta. Hver gang hun våger seg ut i menneskenes verden, går det galt. Hver gang andre våger seg inn i hennes verden, går det galt. Malin C.M. Rønning har studert ved Forfatterstudiet i Bø og ved Litterär gestaltning i Gøteborg.

Ravn Lanesskog: Fridtjof Hansens dagbok (Aschehoug)

Ravn Lanesskog er utdannet manusforfatter ved Den Norske Filmskolen på Lillehammer. Han har medvirket på flere storfilmer, som «Birkebeinerne» og «Amundsen». Debutboken hans handler om å bli synlig som menneske og forfatter. Fridtjof har vokst opp i farens antikvariat, og forlest seg på klassisk litteratur. Sulten og kledd i en skitten pysjamas, på jakt etter kvinnen han har elsket hele sitt liv, vandrer han rundt i Oslos gater, hvor virkeligheten og bøkenes verden glir over i hverandre. En stillingsannonse vekker hans nysgjerrighet, og han bestemmer seg for å ta opp kampen mot flere norske samtidsforfattere som også søker på en stilling ingen vet hva går ut på.

Halvard Hølleland: Faste rammer (Gyldendal)

Høllelands bok har arbeidstittelen Faste rammer og er en roman om en lektor på Katta i Oslo. Han har muligens arvelig Huntingtons sykdom, men vet ikke sikkert. Han vil ikke undersøke om han har sykdommen, men lever isteden som om han var syk.

Marit Daaland Lesjø: Epikrise (Aschehoug)

Marit Daaland Lesjøs debutroman er en ikke spesielt vakker kjærlighetshistorie, utformet som et brev med hennes refleksjoner omkring menneskelig samspill. Hun møter houllebecq_1234 på sukker.no, en 46 år gammel mann. Hun vil inngå i et ordentlig kjærlighetsforhold, men hans behov skulle vise seg å være helt andre enn hennes. Og det får konsekvenser. Lesjø er frilansskribent, foredragsholder og driver twitter-kontoen @GrusommeMarit.

Heidi Sævareid: Longyearbyen (Gyldendal)

Vinter i 50-tallets Longyearbyen. Fra november til mai er samfunnet fullstendig isolert, ingen har mulighet til å komme inn eller ut før isen sprekker opp. Hit flytter Eivor med sin legemann og to små barn. Han er der for å behandle skader og sykdom, men oppdager at behovet for psykiatrisk hjelp er vel så stort. Midt i den mørkeste tiden havner en nær venn av familien i dyp krise, og må innlegges mot sin vilje. Situasjonen forsterker Eivors egne voksende motvilje mot ektemannen. Hun føler seg isolert, med to små barn, en alltid arbeidende mann og en altfor varm leilighet i et bygg som er i ferd med å sprekke av permafrostens herjinger i bakken.

Vilde Fastvold: Felt (Gyldendal)

Martinique er tilsynelatende et tropisk paradis, men antropologistudenten Fam drar ikke dit for å snylte på varme, sprit og brune kropper. Hun skal forske. Gradvis innser hun at øya befinner seg midt i en økologisk katastrofe. Plantevernmidler har forurenset jordsmonnet, og Fam møter en mann som lar henne forstå hva det innebærer å leve på en forgiftet øy. Men hvor intim kan man være med en person som man også vil forske på?

Helga Songøygard Battin: Rosehagtornen (Samlaget)

Tilia prøver å finne plassen sin i voksenlivet generelt og i forholdet til Adrienne spesielt. Men Tilla merker hvor krevende det er å være voksen, og ikke minst hvor skråsikker Adrienne er på alt. Hun syns det er lettere å omgi seg sjølv med planter. Og mens Adrienne begynner å snakke om å få barn, er Tillas høyeste ønske heller et tre, en rosehagtorn. Rosehagtornen er en sår fortelling om å bli voksen.

Endre Tveit: Blø meg sakte ut (Samlaget)

Blø meg sakte ut er Tveits første diktsamling, og handlet om et jeg som ikke lenger føler seg i kontakt med verden rundt seg. Faren er nylig gått bort, og moren er dypt inne i en sorgprosess. Jeg-et tar leseren med gjennom sine egne følelser rundt tapet, og på søken etter nærhet på andreplasser, for å veie opp for den manglende morsfiguren. Diktsamlingen rører ved tema som depresjon, angst, fremmedgjøring og avmakt, men også empati og menneskeliggjøring.

Ellen Rømming: De ufullendte (Vigmostad & Bjørke)

Maria og Ingrid er to søstre med en felles lidenskap for klassisk musikk. De er sammen på jakt etter stadig nye musikkopplevelser. Ingrid er et fast holdepunkt i Marias liv og hjelper henne stadig gjennom vanskelige livssituasjoner. Når destruktive krefter setter mer og mer preg på Ingrids liv, rokker det også ved Marias tilværelse. Ellen Rømming jobber til daglig som informasjonsmedarbeider i Forsvarsdepartementet.

Hanne Eik: Den gylne tigeren (Vigmostad & Bjørke)

Singapore, 2014. Julie har lenge forøkt å opprettholde fasaden i ekteskapet, men til slutt klarer hun ikke stå i mot ryktene om ektemannens utroskap. Hun blir reddet av en usannsynlig redningsmann, som tar henne langt unna den verden hun kjenner. Hvordan skal hun klare å finne tilbake til den hun er, i en dampende jungel full av truende dyr og ukjente mennesker? Den gylne tigeren er en bok om å finne sin plass i en verden man ikke forstår.