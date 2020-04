Yahya Hassan død – ble bare 24 år

Det litterære Danmark er i sjokk. Poeten Yahya Hassan er funnet død i sin leilighet i Aarhus.

Yahya Hassan skapte tumulter da han debuterte med den selvtitulerte Yahya Hassan i 2013. Cappelen Damm ga den ut på norsk med Pedro Carmona-Alvarez som gjendikter.

– Det er utrolig trist å høre. Noe av det som var uvanlig ved ham, var den enorme suksessen og fortvilte og livskraftige stemmen. Det er ikke mange poeter som slipper unna med caps lock. Han var en viktig stemme for folk som ikke alltid omfattes av poesien, jeg tenker på utenforskapet. Han var en litterær stemme som man kunne trengt noen tiår til, sier redaksjonssjef John Erik Riley i Cappelen Damm til BOK365.

Nominert til Nordisk råd

Yahya Hassan 2 skal komme på norsk i år, og den er kjøpt av Strawberrys forlag Armada. Hassan valgte å følge sin norske redaktør Anne Fløtaker da hun skiftet jobb. Boken er også nominert til Nordisk råds litteraturpris. Prisen deles ut i høst.

Det er B.T. som melder om dødsfallet og avisen har fått bekreftet av nærmeste familie at det er Hassan som er funnet død i leiligheten. Politiet på Østjylland sier til avisen at det ikke er noe som tyder på at det er en kriminell handling, men har ennå ikke offisielt bekreftet at det er Hassan som er funnet.

Fengsel og politi

Den unge forfatterens liv har vært alt annet enn enkelt. Han hadde kriminell bakgrunn og har vært involvert i flere episoder med politi og sykehusinnleggelse også etter at han debuterte. Han ble dømt til ett år og ni måneders ubetinget fengsel etter å ha skutt en 17-åring i foten.

I tillegg fikk han trusler etter debuten og besøkte både Litteraturhuset i Oslo og litteraturfestivalen på Lillehammer under strengt politibevoktning.