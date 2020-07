Forfatter, dramatiker og regissør Beate Grimsrud er død, 57 år gammel.

Forfatter, dramatiker og regissør Beate Grimsrud er død, melder hennes forlag Cappelen Damm. Beate Grimsrud er født i 1963 i Bærum. Siden 1984 har hun vært bosatt på Södermalm i Stockholm. Hun er en prisbelønt forfatter som har skrevet sine bøker både på svensk og norsk og har utgitt bøker i mange sjangre.

Grimsrud debuterte i 1990 med romanen Det er grenser for hva jeg ikke forstår og vakte stor oppmerksomhet med sitt særegne språk, fylt av dramatikk, poesi og humor. For romanen Å smyge forbi en øks (1998) ble hun nominert til Nordisk råds litteraturpris fra Sverige, og romanen vant Sveriges Radios romanpris. Oppfølgeren Hva er det som fins i skogen barn? mottok Aftonbladets litteraturpris og Per Wästbergs personlige pris for den svenske utgaven. Søvnens lekkasje (2008) ble belønnet med P2-lytternes romanpris og nominert både til Brageprisen og den tilsvarende svenske Augustprisen. Romanen En dåre fri (2010) ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris fra både Sverige og Norge, og Grimsrud mottok den norske Kritikerprisen og Sveriges Radios romanpris for romanen. Hennes romaner er oversatt til en rekke språk og høyt verdsatt internasjonalt.

I april 2020 utkom romanen Jeg foreslår at vi våkner til unison hyllest fra kritikere og lesere over hele landet. Årets roman vil stå igjen som et hovedverk i et helt unikt forfatterskap.

Les også: En unik forfatters originale vri

– Norge har mistet en stor forfatter. Som forlag har vi også mistet en kjær venn. Vi kommer til å savne de lange samtalene, stemmen i telefonen, latteren, fantasirikdommen og det årvåkne intellektet, sier redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur i Cappelen Damm John Erik Riley.

Les også: Det typisk grimsrudske

Les også: Tiårets roman-kåring: En dåre fri

Grimsrud var også virksom som film- og radioregissør, og hun har skrevet dramatikk for scene, radioteater, TV-dokumentarer og spillefilm. I 2000 mottok hun Amandaprisen for Noen spørsmål om boksing.

Beate Grimsrud døde i dag, 1. juli, i Stockholm etter en tids sykdom.

(foto: Maja Hattvang)