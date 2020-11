Nakstad med bok

Espen Nakstad er kanskje Norges mest gjenkjennelige mann for øyeblikket. Til våren forteller han sin historie.

Nokså få kjente til navnet Espen Nakstad for noen måneder siden. Men løpet av 2020 er han blitt ett av de mest gjenkjennelige ansiktene i norsk offentlighet. Som assisterende direktør i Helsedirektoratet har han hatt en fremtredende rolle under coronapandemien.

Ved siden av å ha vært Norges kanskje travleste mann de siste månedene, har Nakstad også rukket å skrive sin andre bok. Til våren kommer han med boken Kode rød (Gyldendal) hvor han forteller hva som egentlig skjedde da Norge ble rammet av coronapandemien. Og hvorfor han mener verden var dømt til å mislykkes allerede før viruset forlot Kina.

Boken er planlagt for utgivelse 22. mars.

Krisehåndtering og tilbakeblikk

I sin våraktuelle bok gir Nakstad også et innblikk i hvordan krisehåndtering foregår. Han drar linjer fra terroren som rammet New York den 11. september 2001 til et ukjent virus begynte å spre seg i Asia og Europa nesten to tiår senere.

«Tilfeldighetenes spill er kanskje ikke så tilfeldige som man kan få inntrykk av når verden rammes av stadig nye kriser – hundreår etter spanskesyken», skriver Gyldendal i sin bokomtale.

Gyldendal opplyser også at boken i tillegg vil gi et innblikk i Nakstads liv hjemme, med små barn, kjærlighet og død.

«Boken er full av tilbakeblikk til triste og vakre øyeblikk i Nakstads eget liv og hans erfaringer fra storpolitikk i FN, maktkamper og personlige tragedier.»

Priset for lederskapet

Espen Nakstad har fått mye ros for sin rolige kommunikasjon og klare svar under coronahåndteringen. Ikke bare har han i 2020 mottatt HR Norges Lederpris «for å ha vist sammenhengen mellom godt lederskap og gode resultater.» Nakstad ble også tildelt Språkrådets spontane klarspråkspris for måten han har kommunisert om coronapandemien.

Mange har også kreditert ham for å øke omdømmet til Helsenorge, og hyllet ham som en av årets beste kommunikatorer. Det er spesielt den faglige tyngden han bringer til diskusjonene som berømmes. Espen Nakstad er både utdannet som lege og jurist, og har en doktorgrad i lungesykdommer.