Erling Sandmo døde på skitur

Den nye sjefen for kartsenteret ved Nasjonalbiblioteket ble bare 56 år gammel.

Historikeren, forfatteren og musikkanmelderen Erling Sandmo (56) døde brått fredag, på skitur, melder NRK.

Erling Sandmo var medforfatter av en norgeshistorie for universitetsstudenter og har gitt ut flere bøker om både historiefaget, kart og klassisk musikk. Han var programleder for På sporet i P2 i en årrekke og musikkanmelder i Morgenbladet.

Han ble nettopp ansatt i fast stilling som leder av Nasjonalbibliotekets kartsenter, som han hadde bygget opp fra 2017 til åpningen i 2019. Sandmo ble intervjuet i BOK365 så sent som 14. januar i år. Da sa han:

– Nasjonalbibliotekets samling av kart er himmelen for den som er opptatt av historier om verden. Og hvem er ikke det? Senteret gir unike muligheter for forskning og formidling, og jeg skal få jobbe der sammen med landets flinkeste eksperter – for en institusjon med en klar retning, et tydelig samfunnsengasjement, og med en sjenerøs forståelse for at Norge er et land fylt av folk med egne og spesielle interesser. Jeg tror vi kan gjøre Kartsenteret til et nasjonalt og et internasjonalt møtested for nysgjerrige, kunnskapstørste mennesker av alle slag.

Erling Sandmo skulle fratre sitt professorat ved Universitetet i Oslo for å begynne i den nye jobben.

Les hele intervjuet her