Eventyrlige Sally Rooney

Kjiket, Helena har bedt meg lese romanen "Alle andre" (Normal People) av den unge, irske forfatteren Sally Rooney (Armada, 2019). – En flott bok, sier hun.

Vanligvis følger jeg bokanbefalinger fra kjiket, spesielt i dette tilfellet ettersom Tiril Broch Aakre har oversatt romanen. Jeg har også hørt forlydende om at Armadas dyktige forlagssjef, Anne Fløtaker irriterer seg grenseløst over at ikke boka har fått vind i seilene her hjemme.

Årets bok i Storbritannia



Sally Rooney:

Alle andre

Roman

Armada

269 sider

Tiril Broch Aakre

Internasjonalt er stoda en helt annen. Normal People ble i fjor kåret til Årets Bok i Storbritannia, og i uka som gikk toppet Rooney den skjønnlitterære salgslista til selveste Amazon. Rooney blir hyllet av en samlet britisk presse som den nye Jane Austin.

Men det er mye lesestoff jeg skal gjennom, og boka blir med dette liggende.

BBC med tv-serie

Tirsdagskveld forteller Helena at BBC har laget tv-serie av boka, og at alle episodene nå ligger ute på SVT Play.

– Skal vi titte? Det blir en sen natt. 12 episoder, en halvtime på hver, men vi får oss ikke til å stoppe. En vidunderlig, fin og varstemt tv-produksjon.

Sally Rooney har selv deltatt i manusbearbeidingen for tv. Serien følger med dette boka nøye. Vi møter skolekameratene Connell og Marianne som er ved å avslutte videregående. Connell er arbeiderklasse, hans enslige mor arbeider som husholderske hos Mariannes velstående familie. Begge de to unge er skoleflinke. Mens Marianne er en ytterst ensom sjel, er rugbystjernen Connell skolens mest populære. Mellom de to oppstår det famlende kjærlighet, en intimitet som må utstå både smerte og prøvelser.

Glitrende casting

I hovedrollene finner vi nykommeren Paul Mescal og relativ ubeskrevne Daisy Edgar-Jones. Begge er som skapt for rollefigurene. Kritikerne har da også vært overstrømmende. På filmdatabasen IMDB.com har brukerne gitt serien karakteren 9 av 10 mulige.

Regien er ved Oscar-nominerte Lenny Abrahamson og BAFTA-vinneren Hettie Macdonald, begge med 6 episoder hver. Filmingen er utsøkt, med dvelende kameraføring, ispedd malerisk panorama. Klippingen er behagelig og gir serien en kledelig ro og stillferdighet.

Knuser tidligere seerrekorder

Normal People hadde premiere på BBCs nettkanal helt i slutten av april. Målgruppen var unge seere, under 25 år, men serien har vist seg ha appell i alle aldersgrupper. I løpet av en uke ble serien vist 22 millioner ganger, mer enn en fordobling av den tidligere seerrekorden på BBC Three fra 2018.

I tillegg kommer tallene fra BBC iPlayer hvor serien er lastet ned 17 millioner ganger siden premieren 28. april.

Blir å se på NRK

Her hjemme har NRK sikret seg rettighetene. Av en eller annen underlig årsak må norske seere vente til torsdag 4. juni da alle episodene vil bli lagt inn på nettspilleren NRK TV.

Under ventetiden kan du med fordel lese boka. Det fortjener den. Øm, kjærlig og spennende – befriende fri for mord og klisjéfylt opportunisme.

ANDERS NERAAL