Kloppen starter bokklubb

- Jeg gleder meg til å diskutere litteratur med andre bokglade mennesker, sier Solveig Kloppen, som starter bokklubb i samarbeid med Strawberry Publishing.

Inspirert av Reese Witherspoon og Hello Sunshine har Kloppen i samarbeid med Strawberry Publishing utviklet en egen bokklubb med oppstart i slutten av februar, skriver forlaget i en pressemelding.

Instagram-klubb

– Jeg elsker å diskutere litteratur med andre bokglade mennesker. Både for å komme dypere inn i bøkene, få friske perspektiver og for å få forslag og tips til nye opplevelser. For å dele lesegleden og for å kunne møte andre bokglade mennesker starter jeg nå, i samarbeid med Strawberry Publishing, en bokklubb. Og fordi jeg har skjønt at det er der man møtes, gjør jeg det på Instagram, sier Solveig Kloppen.

Solveig Kloppen er for mange kjent fra TV skjermen, hvor hun blant annet har vært programleder for Idol, Norske Talenter, En kveld hos Kloppen og Det jeg ikke fikk sagt. Kloppen har vært nominert til Gullruten flere ganger, og for sin prestasjon som programleder har hun vunnet prisen for Beste kvinnelige programleder og den gjeveste prisen av dem alle, Publikumsprisen.

Lukten av bøker

For Kloppen har bøker vært en stor del av livet siden hun var liten. Nå gleder hun seg til å møte og bli kjent med nye mennesker gjennom litteraturen.

– Et av de beste minnene jeg har fra barndommen er at pappa annenhver fredag tok med storesøsteren min og meg på biblioteket. Jeg kan fremdeles fremkalle lukten av bøker og fredagsboller og kjenner stadig en sitrende følelse i kroppen når jeg holder en ny bok i hendene. Å få nye historier, venner og innsikt og å kunne drømme meg bort til et annet sted har alltid gitt meg enormt mye glede. Og trøst og selskap, når jeg har trengt det.

Med kjente og ukjente forfattere

Ifølge forlaget blir Solveig Kloppens egne preferanser førende for hvilke valg som blir gjort:

– Vi har lenge ønsket å starte en bokklubb, og Solveig har alt vi har turt å håpe på som profil for en slik satsning. Hennes engasjement, formidlingsevne og genuine interesse for god litteratur er akkurat det vi har sett etter. Formålet med bokklubben er å løfte frem kjente og ukjente forfattere og bidra til en enda større leseglede. Den vil drives av Solveigs personlige smak og nysgjerrighet, og hun vil selv stå fritt til å velge hvilke bøker og forfattere hun vil trekke frem. Vi gleder oss til fortsettelsen og ser frem til oppstart i slutten av februar, sier forlegger i Strawberry Publishing, Jonas Forsang.

(Foto: Kjetil Skårdal Andersen)