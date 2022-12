FRAMSNAKKING: – En mester i å la leseren selv oppdage magiske sammenhenger, ifølge dagens framsnakker.

Vår Framsnakker-spalte nærmer seg veis ende for i år. I denne spalten utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag tar forlegger Gunhild Gursli-Berg den nest-nest siste etappen.

Britisk magi

Fra egen hylle velger hun Susanna Clarkes Piranesi, oversatt av Kirsti Vogt:

– Piranesi er en fantasyroman for voksne. En praktfull, fortryllende liten bok, men den rommer et hav av fantastiske ideer og minst ett parallelt univers. Susanna Clarke er en mester i å la leseren selv oppdage magiske sammenhenger, og i Piranesi ligger det mye lærdom om hvor viktig undring og nysgjerrighet er for å sette pris på den vidunderlige verdenen vi lever i. Nydelig gave til alle som trenger litt god, gammeldags britisk magi under juletreet.

Et skarpt og dissekerende blikk

Anbefalingen fra et annet forlags hyller henter Gunhild Gursli-Berg hos Oktober:

– Jeg vil gjerne framsnakke Nina Lykkes Vi er ikke her for å ha det morsomt. Jeg hadde det iallfall veldig morsomt da jeg leste den. Et skarpt og dissekerende blikk på forfatteridentitet, forlagsbransje og virkelighetslitteratur som ender i et heidundrende klimaks på selveste litteraturfestivalen på Lillehammer. Absolutt å anbefale!

