Skeiv anbefaling

FRAMSNAKKING: – Om hvordan vi bedre kan forstå den indre og ofte ensomme kampen mange har med seg selv.

Vår Framsnakker-spalte ruller videre. Her utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I går tok vi turen vestover til Stavanger og Per Arne Drangsholt i Saga Bok. Og vi blir i byen der vest, hvor også Frisk forlag har hovedbase – selv om de har krefter spredd geografisk også ellers i vårt langstrakte land.

– Verdifulle råd

– Når det gjelder en Frisk-bok jeg skulle ønske at fikk enda mer oppmerksomhet i år, er det SKEIV: den indre kampen av Tonje Garvik, sier Frisk-redaktør Malene Vilnes. – Dette er ikke en bok som kun er for skeive, men en bok som kan hjelpe oss alle å forstå bedre den skammen mange bærer på kun i kraft av å være født som den man er. Den byr på flere viktige verktøy basert på positiv psykologi, inkludert verdifulle råd til mennesker som ønsker å leve åpent – men ikke våger. Ikke minst er den en opplysende og konkret bok, som kan være en hjelpende hånd til foreldre, lærere, venner og andre, om hvordan vi bedre kan forstå den indre og ofte ensomme kampen mange har med seg selv, spesielt med tanke på å leve med en legning som dessverre ikke alle aksepterer at du har.

– Elsker Loe

– Av bøker jeg vil anbefale fra andre forlag, vil jeg trekke frem Herman – historier fra en udiagnostisert hverdag, av Herman Flesvig og Erlend Loe, med fantastiske illustrasjoner av Bård Sletvold Torkildsen. (Bonnier) Jeg tror jeg kan stå for at jeg ELSKER alt Erlend Loe skaper, og applauderer alle som klarer å skape litteratur som kan få barn til å forstå seg selv bedre – og kanskje aller mest: hjelpe oss voksne å forstå barna bedre. Det er fantastisk å se hvordan barna fysisk retter ryggen eller får “aha-noen-forstår MEG”-øyeblikk, fordi forfatterne evner å treffe blink med formidlingen sin. Sånn skaper bøker en forskjell i noens liv – også barns. Vi trenger flere slike bøker!