FRAMSNAKKING: Hvem er det som matcher en slik beskrivelse, mon tro?

Ny uke og nye muligheter for vår Framsnakker-spalte. Her utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag går turen til Universitetsgata i Oslo og sjefredaktør for barne- og ungdomsbøker i Bonnier, Johanna Birkeland.

Trassige karakterer

Fra egne bokhyller velger hun Marc-Uwe Klings Enhjørningen som sa Nei (oversatt av Elisabeth Beanca Halvorsen):

– Denne lille perlen av en bok ble gitt ut i høst, og jeg synes absolutt den fortjener mer oppmerksomhet! Her møter man den deilig irriterende og sta NEIhjørningen som bare sier nei til alt, og som er i full opposisjon mot det sukkerspinnsøte enhjørningriket. Han drar ut i den store verden på egenhånd, og på veien møter han andre trassige karakterer – som også har et ordforråd som passer målgruppa perfekt, blant annet HVAskebjørn, hunden VOFFor – og Prinsesse JOlivia. Fantastiske illustrasjoner og masse humor som er lett å kjenne seg igjen i.

– For en bok!

– Anbefalingen fra et annet forlag, finner hun hos Fontini: Kyrre Heldal Kartveits Tett på steiner og mineraler, med Øivind Thoresens fotografier.

Altså! For en bok! Trodde ikke at en bok om steiner og mineraler kunne være så fin og spennende. Men det er denne. Helt magiske fotografier og masse spennende fakta. Kjenner flere små og store som vil ha glede av denne. Hvor gøy er det ikke å kjenne igjen en Kyanitt når du finner en, liksom?

