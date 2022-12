Ny støy og gammel visdom

FRAMSNAKKING: Dagens anbefaling kretser rundt et hyperaktuelt tema: hvor stor plass vi smarttelefonen i livene våre.

Førjulens kanskje vakreste eventyr ruller videre på Bok365. I vår Framsnakker-spalte utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I går var Spartacus-redaktør Marius Hjeldnes vår framsnakker. I dag er turen kommet til Helle Sommerfelt, redaktør i Dreyers forlag.

Selvpålagt stress

– Fra Dreyers utgivelser vil jeg trekke fram sakprosaboka Kakofonen. Pålogget, men frakoblet av debutant Andreas Nydal. Han skriver om noe hyperaktuelt: hvor stor plass mange gir smarttelefonen i livet sitt. Det han observerer, også i jobben som lege i psykiatri, er hvor mange som kjenner seg ensomme i vår SoMe-tid, og stresset vi pålegger oss selv. Vi fyller alle ledige stunder – det som før het pauser – med gjøremål på smarttelefonen. Boka henter visdom fra gamle og nye filosofer, som Seneca: «Gjer deg til din eigen herre! … ta vare på den tida som før har vorti stolen frå deg…».

Ny vri

For å finne anbfalingen fra et annet forlags hyller, går turen til Pax:

– Romanen Anomalien av Hervé Le Tellier stiller spørsmålet hvem er vi hvis vi ikke er unike? Hva om det plutselig fantes enda et menneske som var deg, og som hadde dine minner og relasjoner til andre mennesker? Dobbeltgjengermotivet er velkjent i romaner, men her er det gitt en ny vri, med to parallelle verdener som støter mot hverandre, sier Helle Sommerfelt, og legger til: – Ellers har jeg lyst å lese Dronning Ingerids land av Mona Ringvej (Spartacus Forlag). Det er spennende med middelalder, og at hun skriver om en mektig kvinne som levde på den tiden.