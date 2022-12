FRAMSNAKKING: Kristin Tinmannsvik har fått en venn for livet.

Vår Framsnakker-spalte ruller videre. Her utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag går turen Kristin Tinmannsvik, salgs- og markedskonsulent i Solum Bokvennen.

Kompromissløs utforsking

– Fra eget forlag vil jeg trekke fram Natsus somre av Mieko Kawakami! I denne romanen (oversatt av Magne Tørring) blir man kjent med Natsu, en ung kvinnelig forfatter som i takt med at hun blir eldre, kjenner et voksende ønske om å «møte sitt eget barn». Å bli mor uten at det involverer et intimt forhold til en mann, blir Natsus store besettelse. Dette er en beretning full av humor og varme, som kompromissløst utforsker hva det vil si å leve i en kvinnekropp i det moderne Japan. Hovedkarakteren Natsu er blitt en venn for livet!

Det ømme og det harde

Kristin Tinmannsviks favoritt fra et annet forlag finner vi i Samlagets hyller:

– Jeg vil trekke fram Amerikanske Sonettar til min fortidige og framtidige snikmordar av Terrance Hayes (oversatt/gjendiktet av Sofia Knudsen Estifanos og Ida Hove Solberg). Diktene til Hayes gir innsikt i skjørheten i det amerikanske samfunnet i dag, og hvordan det oppleves å alltid kjenne på trusselen om rasistisk vold. Det er en klarhet i Terrance energiske tone som får fram både det ømme og det harde samtidig, en sanselighet som gjør at jeg vil stoppe opp for å virkelig lytte.

