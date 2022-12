Blant selvopptatte forfatterdivaer

FRAMSNAKKING: Et forfatter-fyrverkeri og en forfatter-forventning er Victoria Jelsø Selbæks dobbel.

Vi er slett ikke ferdige med årets Framsnakker-spalte. I denne spalten utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag går turen til Sehesteds plass og Gyldendals Victoria Jelsø Selbæk.

Sprakende bøker

Fra egen bokhylle faller valget på Mellom linjene av svenske Johanna Schreiber, oversatt av Ingrid Greaker Myhren:

– Johanna er et fyrverkeri av et menneske, som vi hadde gleden av å ha på besøk under Feelgood-turneen tidligere i høst. Bøkene hennes er ikke mindre sprakende. Dette er første bok i trilogien om Schantz forlag, og handler om PR-strategen Emily som bruker all sin tid på å planlegge storslåtte lanseringsfester og ivareta selvopptatte forfatterdivaer. Hun innleder et lidenskapelig forhold til en tegneserieskaper, og ganske snart forvandles livet hennes til en evig fest. Det er feelgood på sitt beste, og ustyrtelig morsomt. Bok 2 i serien kommer til våren!

Gleder seg til Braathen

– En bok du gjerne vil anbefale fra et annet forlag?

– Jeg har ikke rukket å lese den enda, men den ligger klar og jeg gleder meg til å lese denne i juleferien: Jul for nybegynnere av Tove Braathen, utgitt på Vigmostad & Bjørke. Jeg likte svært godt Alle disse dagene som utkom i 2017, så dette tror jeg blir bra!

