Supertruse, turbodass og Pessoa

FRAMSNAKKING: Christian Kjelstrup med årets største spagat – med god margin.

Framsnakker-spalten vår ruller videre. Her utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag: Vigmostad & Bjørke-redaktør Christian Kjelstrup, som tasser ut av sakprosa-redaksjonen og inn til barnebok-hyllene for å hente fram sin anbefaling fra V&Bs egen høst.

– Rett og slett ellevill

– I Dav Pilkeys Kaptein Supertruse og turbodassens hårreisende hevn (oversatt av Vibeke Ekeland Grønn), som jeg mener må være noe av det beste som gis ut på norsk for tiden uavhengig av sjanger, er Kaptein Supertruse tilbake i storform. Pilkeys fantasi er rett og slett ellevill, og hvem kan motstå kapitteloverskrifter som «Det utrolig voldelige kapitlet» og «Har du sett på baken!»? Som forfatteren selv har sagt: «Man trenger ikke å kunne fly for å ha superkrefter. Kreativitet er også et en superkraft» – de ordene gjelder i høyeste grad ham selv også, fastslår Christian Kjelstrup.

– Fortjener en pris!

For å hente anbefalingen fra et annet forlag, gjør Kjelstrup et stort sprang både geografisk og sjangermessig. Ja, det kan trygt beskrives som en solid spagat når vi beveger oss fra Kaptein Supertruse til Fernando Pessoa og hans Å vere ein annen (oversatt av Øystein Vidnes) – utgitt på Skald i fagre Leikanger, som (kanskje) har fostret størrelser som Harald Hårfagre, og (helt sikkert) statsråd Kjell Bondevik og værdame Eli Kari Gjengedal.

– At jeg anbefaler Pessoa, er kanskje ikke så overraskende for dem som kjenner meg. Men Skalds serie med modernistiske klassikere på nynorsk er nok fortsatt en godt bevart hemmelighet for noen. Den serien fortjener en pris! Det samme gjør han som har oversatt boka, Øystein Vidnes, som både er Pessoa-kjenner, forlegger, en ypperlig formgiver, og altså oversetter – i en og samme person!

