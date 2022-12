Grepet av Gripe

BARNEBOKPROFILEN: Ingrid Hafredal trekker frem Maria Gripes bøker som store innflytelser i barndommen. Nå håper hun å selv ha skrevet en bok som vil gjøre inntrykk på unge lesere.

Ingrid Melfald Hafredal (f. 1981) er forfatter og oversetter. Hun har tidligere utgitt to bøker for voksne, og én barneroman. Denne høsten er hun aktuell med sin andre roman for barn.

Forfatter: Ingrid M: Hafredal

Aktuell med: Flokkdyr (Aschehoug)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken?

– Det enkleste svaret er nok at mine egne foreldre gikk fra hverandre da jeg var barn, og at jeg selv savnet bøker om den tematikken. Jeg tror at mitt tiårige jeg hadde vært glad for at denne boka fantes.

– Tre barnebok-favoritter:

– Gamle slagere, dette, men det forandrer ikke at det er god litteratur: Tordivelen flyr i skumringen av Maria Gripe, Ronja Røverdatter av Astrid Lindgren og Mummitroll-bøkene av Tove Jansson.

– Sjekk ut:

– Apestjernen av Frida Nilsson. Morsom, sår, klok, original – alt det en god barnebok bør være.

– Hvordan jobber du?

– Ved siden av å være barnebokforfatter skriver jeg også voksenromaner og er oversetter, så jeg holder som regel på med flere prosjekter samtidig. Jeg jobber nokså intuitivt, samtidig trenger jeg en viss struktur. Stort sett deler jeg dagen i to, og er forfatter frem til lunsj, og oversetter resten av tiden. Jeg synes ofte at det skaper en god vekselvirkning, der det ene arbeidet inspirerer det andre, og omvendt. Dessuten har jeg en hund som får meg ut av huset flere ganger om dagen – jeg løser mange problemstillinger mens jeg går.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Jeg er veldig glad i forsideillustrasjonen til Verdens største fersken av Roald Dahl. Det er noe så forlokkende ved den digre ferskenen der ute på havet, omgitt av fisker og steile klipper – den inspirerte reiselysten min som barn, og gjør det for så vidt enda.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn

– Jeg leste mye, så det er vanskelig å trekke frem én bok. Men jeg må nok nevne Maria Gripe igjen. Skyggen over steinbenken-serien, for eksempel, var jeg veldig fascinert av. Måten Gripe kombinerer hverdagsrealisme med mystikk og gåter, formidlet gjennom en var og sanselig prosa, traff meg rett i hjertet.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Matilda, kanskje, i Matilda av Roald Dahl? Jeg var veldig misunnelig på stirreteknikken hennes som barn.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Ronja Røverdatter. Hvem vil vel ikke ri i skogen og rope ut vårskrik?

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– En troverdig og særegen fortellerstemme, språklig nysgjerrighet, interessante karakterer og en fengslende historie.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Ja takk, begge deler? Men om jeg må velge, blir det Pippi. Hun er et godt forbilde for de fleste, og særlig for unge jenter.

