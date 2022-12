Startskudd med data og dikt

FRAMSNAKKING: Dataspillenes magiske verden og poesiens kraft gir et fint spenn i dagens dobbel.

I dag ruller vi i gang førjulens kanskje vakreste eventyr på Bok365: vår Framsnakker-spalte, hvor vi gjennom desember utfordrer en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. Første framsnakker ut i år er forlegger Anitra Figenschou.

Hun og Figenschou forlag kunne nylig glede seg over ARKs barnebokpris til TROLLHEIM – kråkeslottets hemmelighet, skrevet av norske Arne Lindmo og illustrert av Ida Skjelbakken. Denne uka sikret danske Turbine forlag seg rettighetene til å utgi de tre første bøkene i serien.

Minecraft og Angry Birds

Etter som konfettien allerede har drysset over Trollheim, er det en annen bok Figenschou henter frem fra egen hylle: – I den illustrerte romanen Evighetsspillet, skrevet av norske Hanne Gjerde Buch, møter vi Kian. På magisk vis forsvinner han inn i et dataspill han selv har programmert sammen med moren sin. Moren hans har nylig dødd, men i spillet får han muligheten til å møte henne igjen. Han har 24 timer på seg! Verdenen han entrer er bygd opp og inspirert av alle spillene Kian spilte da han vokste opp, som Minecraft, Mario og Angry Birds. Referanserammene fra spillverdenen er universell for barn i hele verden. Det kan være en av grunnene til at NORLA har valgt ut denne romanen som en satsningstittel for norsk litteratur til utlandet denne høsten. Vi skulle ønske boken kunne fått en anmeldelse eller to her hjemme også, takk til Bok365 som lar oss framsnakke den her, sier Anitra Figenschou.

Livet selv

For å finne en favoritt fra et annet forlag, går turen til Kolon forlag:

– Husker du hvordan det var å sitte lange, sene nattetimer og diskutere dikt, som om det var det aller viktigste i hele verden? Som om det var livet selv. Jeg hadde glemt det helt, i årevis, så kom jeg over radioprogrammet «Brenner deler dikt», og plutselig kom alt tilbake til meg. Jeg vil løfte fram poeten Steinar Opstad og diktsamlingen Å være flere. Takk for at du deler dikt, Brenner, jeg vil gjerne dele videre, både denne diktsamlingen og radioprogrammet, sier Anitra Figenschou.