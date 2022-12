– Ga meg mange aha-opplevelser

FRAMSNAKKING: Hvilken bok er det Memo-forlegger Marie Lexow sikter til?

Framsnakker-spalten vår tar slett ikke helgefri. I denne spalten utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag: Memo-forlegger Marie Lexow.

Grunnlag for samtaler

– Jeg elsker bøker som legger grunnlaget for samtaler hvor barn og voksne kan utforske sammen, og boka Filosofi for begynnere er en perfekt samtalestarter. Hva er rettferdighet? Hvorfor utsetter vi det vi har bestemt oss for å gjøre? Hvordan vet vi hva vi egentlig vil? Og hvordan skiller vi gode argumenter fra dårlige?

Selv om Filosofi for begynnere er en barne- og ungdomsbok, beregnet på aldersgruppen 9-12, får den oss voksne til å undre oss også. Logikk, sannhet, identitet, etikk, tidsreiser (heisann, bestefarsparadokset!), estetikk, metafysikk … så mange store emner presentert på en måte som ikke snakker ned til barn, sier Marie Lexow, og legger til: – Filosofi for begynnere er bok nummer to ut i serien «Store temaer for begynnere». Første bok ut, Juss for begynnere, selger jevnt og trutt, og jeg ser nå at filosofi også begynner å ta av.

Annet forlag:

– Jeg har lyst til å løfte frem en bok om hjernen som Bonnier har utgitt i år, Deppehjernen – hvorfor føler vi oss så elendige når vi har det så bra av den svenske psykiateren Anders Hansen (oversatt av Kristin Valla). I boka undersøker han paradokset knyttet til at vi har det bedre materielt enn noen gang, men likevel er en så stor andel av befolkningen deppa og misfornøyde. Hva skyldes det? Og hva kan vi gjøre for å få det bedre?

– Menneskehjernen sies å være universets mest komplekse struktur, men Anders Hansen evner å gjøre hjerneforskning og hjernehelse både lettforståelig og utrolig interessant. Jeg fikk mange aha-opplevelser da jeg leste den, blant annet om hvordan hjernen ikke bare benytter seg av informasjon man får utenfra, men fremfor alt fra kroppen. Boka er en superbestselger i Sverige, og fortjener mange lesere her til lands også, sier Marie Lexow. – Bøker er som kjent den beste julegave, og denne vil jeg gi i julegave til flere nieser og nevøer.

Se også våre andre framsnakkere så langt:

Anitra Figenschou, Figenschou forlag: Startskudd med data og dikt

Marius Hjeldnes, Spartacus: Kollaps og traumer

Helle Sommerfelt, Dreyers: Ny støy og gammel visdom

Per Arne Drangsholt, Saga Bok: Sagakonger og familiefeider

Malene Vilnes, Frisk forlag: Skeiv anbefaling