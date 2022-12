FRAMSNAKKING: Camilla Brønnich Eikeland mener barnebøker generelt får for liten oppmerksomhet i mediene.

Vi befinner oss i avslutningsuka for årets Framsnakker-spalte. Her utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag går stafettpinnen fra en Camilla til en annen – fra gårsdagens framsnakker, Cappelen Damm-redaktør Camilla Mangelrød, til Vigmostad & Bjørkes sjefredaktør for barne- og ungdomsbøker Camilla Brønnich Eikeland.

Perle fra debutant

– Som sjefredaktør vil jeg jo egentlig trekke frem alle – barnebøker generelt blir stemoderlig behandlet i mediene. Men om jeg må nøye meg med én, vil jeg trekke frem en perle fra debutanten Idun Alma Ramsdal og illustratøren Nora Brech: Tenk å vere eit menneske. Gjennom førtifem dikt skildrer Idun et barns opplevelser og refleksjoner fra hun våkner om morgenen til hun sovner om kvelden. Les bare:

men tenk å vere eit menneske

tenk å kunne gå rundt her på jorda

seier mamma

og stryk meg over tankane

– Jeg elsker Noras strek – Ulveskogen er min personlige favoritt ­– og Idun er et sjeldent talent.

Mektig totalopplevelse

For å finne Camilla Brønnich Eikelands anbefaling fra et annet forlag, går ferden tilbake til Akersgata og Cappelen Damm:

– Jeg vil trekke frem Maddie Mortimers Kart over kroppens makeløse landskap. Ingenting jeg kan si vil i grunnen yte den rettferdighet. På det ytre planet handler om det utenkelige: en mor som får kreft og dør fra tenåringsdatteren sin. Men romanen er spenstig, original og eksperimentell i formen. Et av de mange uventede grepene Mortimer benytter seg av, er en jeg-forteller, senere et vi, som innledningsvis kan tolkes som kreften selv, deretter som kroppens mange celler, sammenvevd med hovedpersonens underbevissthet. Mortimer er debutant, og et par stedet kunne jeg nok ønske at redaktøren hadde vært mer aktivt inne. Totalopplevelsen er imidlertid mektig. Et krevende verk å oversette, og jeg kan ikke tenke meg noen som ville ha gjort det bedre enn Kirsti Vogt. Og hun kan skrive under på at jeg hulket meg gjennom de siste kapitlene.

