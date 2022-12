To sterke historier

FRAMSNAKKING: Om Norgeshistoriens største skipskatastrofe, som knapt noen utenfor Roy Jacobsens leserkrets har hørt om.

Vår Framsnakker-spalte ruller videre. Her utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. Og du verden for en høst det har vært for dagens framsnakker. Forlegger Håkon Strand og hans Strand forlag, kan blant annet glede seg over fersk Bragepris.

– Sterk historie

– Det kan kanskje virke rart å klage på oppmerksomheten for en bok som har vunnet både Brageprisen og Pondusprisen, men Rigel av Ida Larmo er ennå ikke anmeldt av en eneste stor norsk avis, med unntak fra DN, og har til nå solgt klart mest i nord, så vi hadde hatt håp om at flere kunne tenke seg å gi denne fantastiske boka oppmerksomhet, sier Strand. – Gjennom 220 handlingsmettede og stemningsfulle sider forteller Ida Larmo historiene til to av de få overlevende fra Norgeshistoriens største skipskatastrofe, som knapt noen utenfor Roy Jacobsens leserkrets har hørt om. Spesielt gripende er fortellingen om den sovjetiske krigsfangen Julian Oresjkin, fra han blir tatt som krigsfange og som en av få overlever en tysk tilintetgjørelsesleir, til han og tusenvis av navnløse må slave gjennom hele krigen på nazistenes kommando for å bygge jernbane nordover. Det er en utrolig sterk historie fortalt i tegneserieformat, som fortjener flere både yngre og eldre lesere.

– Utrolig kult fortalt

For å finne anbefalingen fra et annet forlags hylle, går turen til Vigmostad & Bjørke i St. Olavs gate i Oslo:

– Jeg fikk med meg Rino – Reisen til de dødes øy av Regine Toften Holst fra en tegneseriefestival for et par uker siden og leste den på vei hjem. Jeg må si jeg ble skikkelig imponert – det er noe av det beste jeg har lest av tegneserier for barn på lenge. Utrolig kult fortalt, spennende og morsomt hele veien, en skikkelig røverhistorie, med imponerende kontroll på persongalleri og handling, sier Håkon Strand.

– Rino og de fleste karakterene i boka har spennende personligheter, temperament, og dynamikk seg imellom. Småting som at hovedfigurene ofte smiler når de opplever spennende og vanskelige, utfordrende situasjoner likte jeg også.. og i det hele tatt tegningene! Utrolig fine og levende, tvers igjennom, med spennende og livlige omgivelser, supert fargelagt.

