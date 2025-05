Forfatter Malin C. M. Rønning mottar Bjørnsonstipendet 2025. – Hun gir leserne ny innsikt i hvordan vold og krevende relasjoner preger barn, sier festivalsjef i Bjørnsonfestivalen.

Stipendet er på 30.000 kroner og går til en forfatter det er grunn til å knytte betydelige forventninger til. Utdelingen skjer under åpningen av Bjørnsonfestivalen i Molde 3. september, skriver festivalen i en pressemelding.

Rønning (f. 1985) debuterte med romanen Skabelon i 2020, en bok som ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris og solgt til flere land. I fjor ga hun ut Det tolvte huset, om barn som blir fanget i en ulykksalig relasjon mellom to voksne, preget av vold og omsorgssvikt.

Romanen Skabelon handler også om det utsatte barnet som i stor grad er overlatt til seg selv.

– Rønning har allerede en helt egenartet skrivestil som både er rå og direkte, men også poetisk og rommer mange nyanser i hovedkarakterenes liv, sier festivalsjef i Bjørnsonfestivalen Johild Kosberg Bredin i pressemeldingen.

– Hun gir leserne ny innsikt i hvordan vold og krevende relasjoner preger barn og påvirker alle deler av livet, men språk og ordvalg skaper i tillegg stor litteratur som strekker seg opp over de mørke sosiale forholdene og livets realiteter.

Stipendet deles ut av Bokhandlerforeningen, Den norske Forfatterforening og Bjørnsonfestivalen, og har vært delt ut siden 1997.

– På vegne av landets bokhandlere er det en stor glede å dele ut årets Bjørnsonstipend til Malin C. M. Rønning. Hun har en viktig og språklig sikker stemme som vi håper å høre mye fra i årene fremover, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Rønning selv er takknemlighet for tildelingen:

– Så glad og takknemlig jeg er for tildeling av Bjørnsonstipendet – ikke bare for min egen del, men også på vegne av alle indre og ytre barn som lever på skyggefulle steder. Det tolvte huset er et sånt sted. Dette er en måte for disse barna å få komme til syne i verden, for de trenger å komme til syne, selv om fortellinga er mørk, sier hun og fortsetter:

– Litteraturen er fin sånn. Den peker og sier «Dette finnes også, du trenger ikke å like det». For en roman vil jo alltid finne sine folk, eller var det omvendt.