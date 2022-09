Endelig mer Hoover

GURSLI BERG-BOKHØSTEN: Gunhild Gursli-Berg utgir denne høsten mer fra BookTok-dronningen.

Vi har de siste ukene gitt behørig innblikk i høstens boknyheter, og vi fortsetter å bla oss gjennom forlagenes høstlister og gi et gløtt inn i hva som venter. Nå er turen kommet til GusliBerg forlag.

Forlegger Gunhild Gursli-Berg trekker særlig frem Piranesi av Susanna Clarke, som en spesielt spennende tittel fra sin høstliste.

– Jeg er svært begeistret for Susanna Clarkes Piranesi, som er en forunderlig fantasyfortelling for voksne. Den gir oss både en fortryllende verden, en påminnelse om hvor viktig undring og nysgjerrighet er, og en vellykka plottwist, alt i Kirsti Vogts kløktige oversettelse. Anbefales!

Mer Osman og Hoover

Richard Osman var lenge mest kjent som komiker og programleder på BBC, men de to siste årene har han solgt millioner av bøker i den sjarmerende krimserien om Torsdagsmordklubben. Nå er han klar med bok nummer tre, Kulen som bommet.

– Bøkene hans står i hyggelig kontrast til de mer eksplisitte og groteske krimbøkene i nordisk noir-sjangeren, og vi ser at mange setter pris på den blandingen av humor, medmenneskelighet og medrivende mysterier som Osman leverer. Richard Osman skriver krimbøker man trygt kan lese på sengekanten en mørk høstkveld, og det er egentlig ganske forfriskende, sier Gursli-Berg.

Og så er Lily og Atlas endelig tilbake!

– Colleen Hoover er forfatterdronningen av sosiale medier, og Det ender med oss er hennes mest solgte utgivelse på verdensbasis, emneknaggen har 1.2 milliarder visninger på TikTok. I november kommer endelig oppfølgeren, som selvfølgelig skal hete Det starter med oss. Lesere verden over lurer på hvordan det går med Lily og Atlas etter de dramatiske hendelsene i Det ender med oss, og nå får vi endelig svaret.

Bestselger nummer to

GursliBerg utgir hele to Hoover-bøker denne høsten. Verity er den amerikanske forfatterens hittil eneste thriller.

– På ti år har Hoover gitt ut 23 bøker, og 22 av dem er kjærlighetsromaner. Men Verity, som er ute på norsk nå, er den eneste thrilleren hun har skrevet. Hoover selvpubliserte Verity i 2018, i fjor ble rettighetene kjøpt av Grand Central Publishing. Boken har i flere måneder vært Hoovers bestselger nummer to etter Det ender med oss på New York Times bestselgerliste. Boken har en egen Facebook-gruppe – Verity Discussion Group – med nærmere 38 000 medlemmer som diskuterer hvem som er den egentlige skurken.

– Skjøt gullfuglen for mange år siden

– Dette blir andre året på rad vi gir ut vinneren av Women’s Prize for Fiction på norsk, og det synes vi er både stas og viktig litterært sett. I tillegg er vi gode på å bygge opp under forfatterne som har suksess på sosiale medier som TikTok og Instagram, og det tror vi kommer til å fungere også denne høsten. Må også si at vi skjøt gullfuglen for mange år siden, da vi allerede i 2014 kjøpte rettighetene til to av Colleen Hoovers bøker, og kan høste fruktene av det nå som hun er blitt gigantisk på stjernehimmelen.

– Kan du trekke frem en «skjult skatt» fra høstlisten din?

– En Touch av England av Jon Berg. Hvis du drømmer om å kjøre rundt på landsbygda i England, nærmere bestemt Wiltshire, Berkshire, Bristol, Somerset, Devon og Cornwall, så er dette boken for deg. Det er en reise som følger matlukta, forfatteren og fotografen har reist land og strand rundt på jakt etter god mat, gode overnattingssteder, steder å besøke, historisk og kulturelt.

