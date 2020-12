Drømmen om egen do

FRAMSNAKKING: Drømmer kan være så mangt. Om nobelprisen – eller bare det å få en egen do.

19I denne spalten utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. Johanne Hille-Walle, redaktør for barne- og ungdomslitteratur i Vigmostad & Bjørke.

– Fortjener å bli oppdaget!

Først fra Vigmostad & Bjørkes eget skattkammer:

– Det er selvfølgelig vanskelig å velge kun én tittel når vi har så mange flotte barne- og ungdomsbøker på listen. Men jeg vil gjerne trekke frem Salamanderprinsen, skrevet og illustrert av Elisabeth Moseng. Dette er en morsom og spennende roman for mellomtrinnet om vennskap, familiebånd og identitet. Hovedpersonen Dorji har aldri møtt faren sin, men vet bare at han var en prins fra Bhutan. Nå bor Dorji med mamma i en campingvogn på Furukollen. Mamma forsker på sjeldne salamandere og drømmer om å få nobelprisen, mens Dorji drømmer om en egen do, siden den i vogna er ødelagt. Men mest av alt drømmer han om at de ikke må flytte igjen, nå som han har blitt kjent med Thea, den nye jenta i klassen. Dorji er en hovedperson leseren blir glad i og lett kan kjenne seg igjen i, og Moseng skildrer vennskapet mellom ham og Thea på en utrolig fin og innsiktsfull måte. Salamanderprinsen er en velskrevet roman om å kjempe for drømmene sine som fortjener å bli oppdaget av flere lesere!

Første Insta-roman

Johanne Hille-Walle tar turen til Sehesteds plass og Gyldendal for å fiske fram favoritten fra et annet forlag, en ungdomsroman:

– Dette blir mellom oss av Alexander Kielland Krag ble lansert som Norges første Instagramroman, og jeg ble nysgjerrig på hvordan dette ville fungere. Dette blir mellom oss handler om Felix på 17 år og hans store forelskelse Niklas. Hvordan skal Felix takle at han liker gutter, og hvordan skal han tolke signalene fra Niklas? Kielland Krag har noen veldig gode og intense beskrivelser av store følelser som virkelig treffer, og i tillegg til å vise oss de utfordringene Felix opplever fordi han er homofil, er dette er en roman som berører og minner oss på akkurat hvor rått og hardt og fint og vondt det er å være forelsket. Og selv om teksten fungerer som Instagram-bok, er min favoritt den klassiske papirversjonen.

Se også hvilke bøker årets tidligere framsnakkere har valgt:

Gine Jonassen, Res Publica

Edvard Thorup, Dreyers Forlag

Cecilie Kirkaune Bodahl, Cappelen Damm

Inge S. Kristiansen, Vigmostad & Bjørke

Maiken Grønning Fotland, Kagge

Nora Campbell, Aschehoug

Evy Singstad, Mangschou

Dan Aksel Jacobsen, Verbum

Harald Fougner, Gyldendal

Ingrid Eia Ryvarden, Strawberry Publishing

Karen Forberg, Vigmostad & Bjørke

Stian Hjelvin Andersen, Pitch

Hilde Rød-Larsen, Aschehoug

Elisabeth Øvstebø, Saga Bok

Reidar Mide Solberg, Gyldendal

Frederik Lønstad, Cappelen Damm

Mattis Øybø, Tiden

Kjersti Instefjord, Oktober

Brynjulf Jung Tjønn, Samlaget

Mariann Fredin, Bladkompaniet