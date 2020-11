Fortidens og nåtidens katastrofer

FRAMSNAKKING: Det er slett ikke feelgood-litteratur som ligger øverst i Harald Fougners anbefalingsbunke.

I denne spalten utfordrer vi altså en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. Førstemann ut denne uka er strategi- og markedsdirektør i Gyldendal, Harald Fougner.

– En skikkelig dystopi

– Det er virkelig ikke lett å velge blant våre bøker, og alle hadde vel stort sett fortjent mer oppmerksomhet, men Øysteins Stenes Pustens Lov er en strålende, og helt spesielt aktuell ungdomsroman om overbefolkning, klimakatastrofe og en verdensomspennende pandemi, en veldig velskrevet bok for både ungdom og voksne som vil flykte inn i en skikkelig dystopi. Den hadde fortjent mye mer oppmerksomhet enn den har fått, understreker Harald Fougner.

Prima Primo-dobbel

Når han skal hente frem en skatt fra et annet forlag går turen til Dreyers Forlags hyller:

– Ikke helt lett å finne noe som er verdt å trekke fram fra andre forlag, men i sommer leste jeg de to bøkene Hvis dette er et menneske og Våpenstillstand av Primo Levi. Bøkene er hans vitnesbyrd fra hans opphold i tysk konsentrasjonsleir og stiller selv blant litteraturen om holocaust i en helt egen klasse. De er skrevet i et nøkternt, nesten sobert språk, og jeg tror det mest bemerkelsesverdige med dem er i hvilken grad Primo Levi har klart å bevare en forståelse for det menneskelige og svake i oss alle. Selv etter å ha sett inn i ondskapens mørkeste sjel skriver han med klokskap og varme og faktisk også håp. Dette er to bøker alle burde lese. De har helt åpenbart noe viktig å fortelle i vår samtid.