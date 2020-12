FRAMSNAKKING: En rå fortelling og frydefull fortellerteknikk står på Ingrid Eia Ryvardens meny.

På denne første dagen i desember tar vi turen til et forlagshus som virkelig har vært i medie-vinden de siste ukene. Dagens framsnakker er nemlig Ingrid Eia Ryvarden, sjefredaktør for sakprosa i Strawberry Publishing. I denne spalten utfordrer vi altså en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

Urkonservativt samfunn

– Fra eget forlag vil jeg trekke frem Kvinnene snakker av Miriam Toews. Det er en helt rå fortelling fra innsiden av det ultrareligiøse og urkonservative menonittsamfunnet, der kvinnene lever i en særdeles utsatt posisjon på grunn av den skjeve maktbalansen mellom kjønnene. Hvis du likte Noe tapt og noe vunnet av Tara Westover, så kommer du til å like denne, forsikrer Ingrid Eia Ryvarden.

Komplett trilogi

For å hente fram en bokskatt fra et annet forlag, går ferden til Kongens gate:

– Jeg kan knapt få anbefalt Hilary Mantels Thomas Cromwell-bøker nok, og nå er trilogien komplett med Speilet og lyset som Press nettopp har lansert. Fortellerteknikken er til å få bakoversveis av, og Hege Mehrens oversettelse er så god at man kan lese disse bøkene selv om man ikke er interessert i Tudor-historie – bare for å fryde seg over hvordan hun tar i bruk hele det norske språk i sin bredde.