FRAMSNAKKING: Klimaprat og en unik fortellerstemme er Stian Hjelvin Andersens valg.

I dag tar vi turen til en av forlagsutfordrerne, Pitch, og redaksjonssjef Stian Hjelvin Andersen. I denne spalten ber vi altså en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

Viktig prat

Fra egen hylle velger han et tema i tiden:

– I Klimapraten av Beate Nossum, stiller Beate og hennes tenåringsdøtre enkle, relevante og viktige spørsmål – og sammen forsøker de å finne svarene. En bok for både barn, foreldre og besteforeldre, og som fokuserer mer på løsninger enn problemer. Det er nemlig håp! Da boka kom ut i våres, kom også noe annet til landet vårt – nemlig coronaen – og praten dreide seg plutselig ikke om flyskam og klimastreik, naturlig nok – selv om Anita Krohn Traaseth uttalte, etter å ha lest boka, at det var «årets viktigste prat».

Med avsnitt på mobilen

– Det er lettere sagt enn gjort å velge bare én bok fra et annet forlag, i den bokhøsten vi har hatt i år. For noen fabelaktige forfattere Norge har! Men jeg har to bilder på mobilen – av to avsnitt fra en bok – og det er fra Vigdis Hjorths Er mor død. Det er jo en relativt grei pekepinn på at noe engasjerer når du begynner å ta bilder av formuleringer. Vigdis Hjorth utfordrer – både i form og innhold, og det liker jeg. Hun har en unik fortellerstemme, noe jeg også fikk erfare da vi jobbet sammen om boka 30 dager i april 2020. Måtte hun aldri slutte å utfordre, engasjere og glede oss lesere!

