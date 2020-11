FRAMSNAKKING: Nora Campbell velger seg tre enaktere og en lavmælt roman.

Dagens framsnakker finner normalt på østsiden av Sehesteds plass. Som forlagssjef for skjønnlitteratur i Aschehoug har Nora Campbell mye å velge i blant, når hun skal ta vår utfordring om A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

– Blir sittende lenge

Når hun skal velge fra egen hylle blir det drama – altså sjangeren:

– Våg å lese drama! Dramatikk er ikke den sjangeren som selger mest i bokhandelen eller får mest spalteplass. Men Arne Lygre er en av landets fremste dramatikere, og stykkene hans egner seg svært godt til lesning mellom to permer. Årets utgivelse, Minnetrilogien, er et samarbeid med billedkunstneren Sverre Bjertnæs, og består av tre enaktere, blant dem en fortelling om et par som har mistet et barn. Med nedstrippet og presist språk og få karakterer tegner Lygre opp store eksistensielle konflikter som blir sittende lenge igjen i leseren. Boken er dessuten et praktobjekt, der Lygres dramatikk og Bjertnæs’ bilder spiller usedvanlig godt sammen.

– En seier

Så var det anbefalingen fra andre forlags hyller, er Nora Campbell ikke i tvil:

– Han har ikke akkurat fått lite oppmerksomhet for den, men den lille romanen Tollak til Ingeborg av Tore Renberg er for meg høstens store litterære opplevelse. At forfatteren også ble tildelt Bokhandlerprisen for den, er en seier både for nynorsken og den lille, lavmælte romanen. Allerede den vakre tittelen sier noe sterkt om kjærlighet og tilhørighet. Renberg bygger opp teksten med stor musikalitet, sårheten og kraften i familiekonfliktene river i leseren, og Tollak er en karakter jeg tror jeg vil vende tilbake til igjen og igjen. Stor litteratur blir man liksom ikke ferdig med ved første lesning.