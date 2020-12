– Både lekent og sørgelig

FRAMSNAKKING: Dagens valg er en ny-gammel debutroman og en litterær overraskelse.

Denne gang tar vi turen til Sehesteds plass og redaktør for oversatt litteratur i Aschehoug, Hilde Rød-Larsen. I denne spalten ber vi altså en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

– Forbløffende aktuell

Fra egne hyller velger Rød-Larsen en over femti år gammel roman, som først nå er å finne i norsk språkdrakt – utrolig nok:

– Debutromanen til Margaret Atwood, Den spiselige kvinnen, har i aller høyeste grad fortjent mer oppmerksomhet enn den har fått, nå som den er utgitt på norsk for første gang. (Selv om Bok 365 har gjort jobben sin her!). Den er helt forbløffende aktuell drøye 50 år etter at den ble utgitt i 1969, med sin skarpe og underholdende satire over kjønnsroller og forbruk. Oversetter Inger Gjelsvik fortjener også honnør for at Atwood anno 1969 oppleves som både tidsriktig og frisk i dag.

– Høstens litterære overraskelse

I del to av Framsnakker-oppdraget satser hun kortreist. Sitt valg fra et annet forlag finner hun tvers over Sehesteds plass, hos Kolon:

– Jeg vil våkne til verden av Karoline Brændjord, utgitt på Kolon, har vært høstens litterære overraskelse for min del. Disse debutdiktene er forunderlig lekne og sørgelige på samme tid, og har gitt meg en lysende leseropplevelse et par av disse ellers noe dunkle koronakveldene.

