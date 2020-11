– Herlig skråblikk på asylsøkerliv

FRAMSNAKKING: Evy Singstads bokvalg tar tak i aktuell tematikk både ute og hjemme.

For å finne dagens framsnakker tar vi turen vestover, til byen mellom de cirka syv fjell: Bergen, og Evy Singstad, daglig leder og kommunikasjonssjef i Mangschou.

I denne spalten utfordrer vi altså en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

Asylsøker-hverdag

Fra Mangschous egne hyller, griper Singstad tak i et aktuelt tema:

– Tysk-irakiske Abbas Khider roman Et slag i ansiktet burde flere få øynene opp for. Et slag i ansiktet har et herlig skråblikk på asylsøkernes hverdagsliv og hovedpersonen i fortellinga, Karim Mensy, går temmelig langt for å få saksbehandleren sin til å faktisk lytte til ham. Derav tittelen på boka. Abbas Khider er en av de viktigste forfatterne i Tyskland for tiden.

Om moderne kjønnsroller

Når hun skal velge fra et annet forlag, går turen til Tidens hyller:

– Blant blockbusterne i bokhandelen vil jeg trekke fram en fin roman jeg leser for tiden, skrevet av en kollega av meg, Eivind Sudmann Larssen. Vi er basert på en sann historie handler om rollene man spiller overfor hverandre i familielivet. Den nærmer seg moderne kjønnsroller med friske øyne, men spør samtidig hva menn også i dag risikerer å miste når et samliv går i stykker.

(Foto: Gaute Singstad)