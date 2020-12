Varsler bot til Sophie Elise

Forbrukertilsynet varsler bot til influenseren og Strawberry Publishing.

Forbrukertilsynet har konkludert med at Sofie Steen Isachsen (26), aka Sophie Elise, har vært «grovt uaktsom» og at hun har brutt markedsføringsloven på flere punkter, melder Dagbladet.

Insta-bokklubb

Saken er knyttet til en bokklubb Sophie Elise har startet for følgerne sine i samarbeid med Strawberry Publishing og forutgående kommunikasjon på en ny Instagram-konto som ble opprettet i mars, hvor hun har delt boktips. Følgerne har også kunnet melde seg på en ordning som gjør at de får tilsendt influenserens anbefalte bøker.

I brev Dagbladet har fått innsyn i, sendt til både Isachsens bedrift og forlaget, slår nå Forbrukertilsynet fast at markedsføringsloven er brutt på flere punkter.

«Grovt uaktsomme»

De har derfor varslet betydelige bøter på 200 000 kroner og 300 000 kroner til henholdsvis Sophie Elise AS og Strawberry Publishing AS, skriver Dagbladet. Forbrukertilsynet omtaler bruddene som «grovt uaktsomme», og opplyser videre at Isachsen gjentatte ganger siden 2012 har fått brev fra dem hvor det er redegjort for reglene om skjult reklame.

Administrerende direktør i Strawberry Publishing, Alexander Even Henriksen, at de har bedt advokat Jon Wessel-Aas om å foreta en vurdering av varselet, og svare på vegne av både forlaget og Isachsen innen fristen 15. januar.