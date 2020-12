– Tør å utfordre forventningene våre

FRAMSNAKKING: En stilsikker debutroman og en annerledes konstruert bok av en forfatter enda flere bør oppdage, er hva Karen Forberg vil løfte fram.

I dag tar vi turen til forlagshuset i St. Olavs gate i Oslo, Vigmostad & Bjørke. Dagens framsnakker er Karen Forberg, redaktør for norsk skjønnlitteratur. I denne spalten utfordrer vi altså en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

– Må huske å se oss rundt

Noe av det flotteste vi får lov til å løfte fram i vi våre spalter er nye forfatterstemmer. Og det er nettopp en debutant Karen Forberg henter frem fra V&Bs egne hyller:

– Hundedager av Trine-Lise Rygh er en svært stilsikker debutroman som alle burde lese; en fortelling om omsorgssvikt og hvordan det kan påvirke oss mennesker. En velskrevet og sterk påminnelse om at vi må huske å se oss rundt, huske å tørre å bry oss. Denne romanen er et eksempel på hvordan skjønnlitteraturen, bedre enn holdningskampanjer, kan minne oss på å bli bedre mennesker, mener jeg.

– Henger igjen i meg

– Fra et annet forlag landet jeg på Mirjam Kristensens nyeste roman, Et plutselig mørke – på Oktober. Hun har jo fått mye oppmerksomhet i form av anmeldelser og priser, men er kanskje ikke så kjent blant lesere flest? Det synes jeg er synd, for hun skriver godt og tilgjengelig, og romanene hennes henger alltid litt igjen i meg en tid etter jeg har lest dem. Kanskje er de ikke perfekte dramaturgisk, eller kanskje bare virker det sånn fordi hun tør å utfordre våre forventninger til en romans oppbygning? I denne siste boka slo det meg for eksempel at hovedpersonen er den av karakterene som har den minst engasjerende – eller dramatiske, om du vil – fortellingen å dele. Likevel fungerer det, Kristensen skriver frem personer og relasjoner du tror på, med et likefremt og virkningsfullt språk.

(Foto: Lars Sylfest F. Holm)