Velger uortodokst og hemmelig

FRAMSNAKKING: Reidar Mide Solberg velger Brage-nominert og TV-dramatisert.

I denne spalten ber vi altså en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. Reidar Mide Solberg, forlagssjef for sakprosa i Gyldendal, står for valgene denne torsdagen.

– En sterk fortelling

Fra egen forlagshylle velger han en memoarbok som noen sikkert har kjennskap til fra TV-sofaen:

– Jeg vil gjerne trekke frem Deborah Feldmans Unorthodox. Dette har vært en internasjonal bestselger i flere år, og vi ga den ut på norsk nå i høst. Det er en sterk fortelling om en ung kvinne som vokser opp i et ultraortodokst jødisk miljø i Brooklyn, men som skjønner at hun må bryte med familie og venner for å bli fri. Mange har sikkert sett tv-serien på Netflix, og den er bra, men jeg kan trygt fastslå at boka tilfører mye mer.

– Full pott for meg

Solberg kan nesten ikke få fullrost boken han velger fra et annet forlags hyller:

– Jeg må innrømme at jeg ikke hadde fanget opp Sigrun Slapgards nye bok Et hemmelig liv før den ble Brage-nominert, men her ble jeg umiddelbart nysgjerrig. Både krigshistorie og særlig etterretning interesserer meg – og i tillegg har boka fått glimrende anmeldelser. Dette er full pott for meg, her må jeg bare gratulere Sigrun Slapgard og Samlaget!

