Brutalt, morsomt og spenstig

FRAMSNAKKING: Visste du at ullgarn blir blått hvis du dypper det i tiss fra fulle menn? Ikke det, nei.

– Som et utpreget sosialt vesen, savner jeg helt vilt å se kolleger. Teams er ganske tamt i forhold, sier Cappelen Damm-redaktør Cecilie Kirkaune Bodahl, som røper at hun befinner seg på hjemmekontor i slitne raggsokker.

I denne spalten utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

Sprelsk og gøyalt

Og hva blir så Cecilies valg?

– Fra eget forlag vil jeg vise frem en bok fra en bokgruppe som sjelden får noe omtale i det hele tatt. Lettleste bøker. De er faktisk de aller viktigste bøkene vi gir ut. Helt sant. Det er jo disse bøkene som gjør lesere av barna våre. Det er de som skaper leseglede og følelse av mestring når de akkurat har lært å lese. Av våre Leseløver vil jeg trekke frem Cecilie Wingers Vikinger på 1-2-3, sprelsk og gøyalt illustrert av Helena Lindholm. Med humor som fremste virkemiddel lærer Cecilie og Helena startleserne om vikingtiden. Det er brutalt, morsomt, overraskende og spenstig. Visste du for eksempel at ullgarn blir blått hvis du dypper det i tiss fra fulle menn? Nei vel, tenkte meg det.

Russisk folklore

Ut av huset går ferden til Gyldendal, til nok en sjanger som hadde fortjent mer oppmerksomhet

– Fra konkurrerende forlag velger jeg meg en bok – en oversatt trilogi der den første har kommet på norsk i år – som jeg gjerne skulle hatt rettighetene til selv. Det er enda en bokgruppe som er sørgelig oversett, nemlig ungdomsbøkene. Det er Shadow and Bone-trilogien til Leigh Bardugo. Første bok I Lysets makt er eminent oversatt av Hilde Stubhaug. Her møtes russisk folklore og mytologi med en klassisk, fantastisk kamp mellom ondt og godt. Rasende spennende og en hovedperson du bare må elske. Og så er jeg veldig svak for fantasy, da. Kudos til Gyldendal som har kjøpt denne. Jeg håper de får igjen for innsatsen, om ikke før, så hvert fall når serien kommer på Netflix, spår Cecilie Kirkaune Bodahl.