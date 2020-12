FRAMSNAKKING: Mattis Øybø trekker fram en norsk roman som er sår, dyptloddende og morsom, og en fransk roman som virkelig har gjort inntrykk.

Tiden-redaktør Mattis Øybø er dagens gjest i vår framsnakker-spalte, hvor vi utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

– Veldig «bjørnolafjohannessensk»

– Hvis jeg skal trekke frem en bok fra Tidens lister i høst så må det bli Bjørn Olaf Johannessens Avskjedstaler gjennom tidene. Den kom ut i september og fortjener all den oppmerksomhet den kan få. Det er vanskelig å skrive en roman som samtidig er sår, dyptloddende og morsom, men denne fortellingen, om en mann som har forblitt i jobben sin i over tjue år bare fordi han ikke har orket å holde avskjedstalen, får det til som bare det. En fin blanding av Ambjørnsens Elling og Houellebecqs misantroper, samtidig også veldig, veldig bjørnolafjohannessensk. Bare hvordan nyord «mulighetsrom» og «faglig ensomhet» tar sin plass i romanen er verdt alle de 379 kronene den koster.

– Dypt tankevekkende

– Fra de andre forlagenes lister er det mange bøker å trekke frem i høst, men den romanen som har gjort størst inntrykk på meg på en stund, er Emmanuel Carrères bok Riket som kom ut på Pelikanen på forsommeren. Carrère er stor forfatter i Frankrike, men en godt bevart hemmelighet i Norge. Hans romaner er alltid lesverdige, provoserende og dypt tankevekkende. For eksempel visste ikke jeg at jeg var så interessert i kirkefedrene Paulus og Lukas, hvis historie romanen forteller, for ikke å snakke om Carrèrers egen katolske omvendelse, men Riket fikk meg altså til å være det. Et godt eksempel på at det aldri er hva en roman handler om som er avgjørende for dens kvaliteter, men hvordan den den er skrevet.

