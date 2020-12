Bomber og feelbad

FRAMSNAKKING: En ruvende brite og tre generasjoner kvinner bekler hovedrollene i Lene Løvers to valg.

I denne spalten utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag er turen kommet til Lene Louise Løver, salgs- og markedssjef i Font og Fontini.

Levende historie

– Blant våre egne har jeg valgt å trekke frem en Font-bok, Churchills ilddåp av Erik Larson. Den syns jeg hadde fortjent enda mer oppmerksomhet i høst. Boken handler om det første året Churchill var statsminister i England. Dette var jo i 1940 og det sammenfaller blant annet med bombingen av London. Erik Larson har en egen evne til å gjøre historisk stoff levende. Her tar han jo for seg Churchill selv, men også hans familie og innerste krets av rådgivere. Larson tør å bruke utradisjonelle vinkler og lar hverdagslige bekymringer og utfordringer hos folk få komme tydelig frem. Det gjør boken interessant, annerledes og fascinerende – også for de som vanligvis ikke leser så mye historiebøker. Denne anbefaler jeg virkelig på det varmeste, det er fengende og lærerikt – og faktisk også litt morsomt! Tør nesten å påstå at denne kan anbefales til de som liker TV-serien «The Crown», sier Løver.

Innsiktsfulle betraktninger

Fra et annet forlag velger hun kortreist, og tar turen til bokhyllene hos eierforlaget Cappelen Damm:

– Det er kanskje på kanten å trekke frem en bok fra Cappelen Damm siden jeg jobber i Font og Fontini, men jeg klarte ikke la være. Boka Rich Boy syns jeg nemlig enda flere burde fått øynene opp for. Den er skrevet av svenske Caroline Ringskog Ferrada-Noli, og er en roman som følger tre generasjoner kvinner. Ferrada-Noli er opptatt av morsrollen, mest den dårlige moren, men det handler også om klasse, og hvordan kvinner selv i dag havner i skyggen av «rich boys» som forsørger dem på et slags vis. Det har blitt kalt en «feel-bad»-roman og det passer synes jeg, men boka har så mange innsiktsfulle betraktninger om psyken til fortvilede mennesker og et veldig insisterende språk som likevel gjør dette til en veldig god leseopplevelse.

