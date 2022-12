Avslører julegavene!

LUKE 20: Forfatter Ingebjørg Liland bor i Kjøllefjord i Finnmark. Hun er også norgesmester i poesislam.

Ingebjørg Liland jobber med tekst og performance i flere sjangre; prosa, dramatikk, revy, standup og slampoesi. Hun vant i 2009 pris for beste kortfilmmanus under TIFF i Nordnorsk filmsenters manuskonkurranse, og har vært publisert med noveller i Cappelen Damms debutantantologi, Signaler 2012 og i Nordnorsk Magasin.

I høst er hun aktuell med novellesamlingen Pappa har fest. Lesere som liker Nina Lykkes og Agnes Ravatns bøker, vil fryde seg over boka.

— Hvordan har mottagelsen av boka vært. Ingebjørg?

— Det har vært kjempegøy. Min lokale bokhandel her i lille Kjøllefjord, Nordkyn Bok & Papir, har solgt langt over 100 eks. av boka. Folk som aldri har lest en bok i sitt liv, har kjøpt og lest den. Forlaget mitt, Utenfor Allfarvei har jobba knallhardt for boka, som har resultert i gode omtaler fra bokbloggere på Instagram og Facebook. Og anmeldelse i Morgenbladet. Stor stas!

— Hvor tilbringer du jula i år?

— Hjemme i Kjøllefjord med min far, barn og barnebarn.

— Det blir ikke jul uten … hva?

— Pepperkakebaking og pynting med melis og nonstop. Og sherry, Bristol Cream som aperitiff på julaften, i sherryglass arvet av mormor.

— Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

— To forfatterskap: Annie Ernuax, de bøkene som er oversatt til norsk, spesielt bøkene hun har skrevet om foreldrene sine. Agnes Ravatn, jeg har hørt alle bøkene hennes på lydbok. Først Fugletribunalet, som er en slags moderne Jane Eyre-fortelling med utrolig mange lag og betydninger. Også liker jeg veldig godt humoren i essaysamlingene.

— Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

— Da avslører jeg jo julegavene!

Kniven i ilden av Ingeborg Arvola

Internatliv – den unike historien om skoleinternatene i Finnmark av Ingjerd Tjelle

Andre Verdenskrig i Nord 1-3, nytt bokverk fra Orkana forlag (flere forfattere)

— Beste julegaven du noensinne har fått?

— Den jeg husker best, er gaven jeg og søsteren min fikk av mammas eksentriske tante. Vi var vel 4 og 6 år, og fikk «sengehygger» i plissert tyll, rosa til meg og lyseblå til søsteren min. De var pakket inn i elegante esker med cellofanlokk. Aldeles fantastisk. Ble brukt som prinsesseklær i årevis.

— Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023?

— Det jeg er mest spent på er hva som skjer i saken med million-gebyrene som Konkurransetilsynet har ilagt forlagene for brudd på konkurranseloven. På meg virker det helt absurd.

— Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

— Forbryter og straff av Kathrine Nedrejord. En sterk og modig bok om ettervirkningene av en overfallsvoldtekt.

— Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

— Mer kulturstoff og – kritikk i media. Bokprogrammet tilbake på skjermen!

— Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

Askepott