FRAMSNAKKING: Krigens mørke og sommerens lys er baktepper når Eline Willumsen avrunder årets spalte.

I denne spalten utfordrer vi en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. Eline Willumsen, salgs- og markedssjef i Pax, er siste kvinne ut i årets Framsnakking-føljetong.

Med voldtekt som våpen

– Boken fra vårt eget forlag som jeg synes hadde fortjent mer oppmerksomhet må være Christina Lambs Voldtekt som våpen. De usynlige krigsofrene. Boka er oversatt av Lene Stokseth, med forord av Kristin Solberg. Christina Lamb er ledende utenrikskorrespondent for The Sunday Times og en anerkjent journalist og forfatter. Lamb har blitt kåret til «Årets utenrikskorrespondent» fem ganger i Storbritannia og har vunnet Prix Bayeux som beste europeiske krigsreporter. Hun har utgitt en rekke bøker, deriblant Farewell Kabul, The Africa House, Waiting for Allah, The Sewing Circles of Herat og House of Stone. Hun er også medforfatter av boken I am Malala med Malala Yousafzai og The Girl From Aleppo med Nujeen Mustafa, forteller Willumsen. – I denne boken reiser hun verden rundt og snakker med ofre, og forteller historiene til kvinner som har blitt utsatt for systematisert krigsvold og voldtekt. Ved å snakke med overlevere forteller Lamb den globale historien om kvinnekroppen i krig, og avslører i hvilken grad voldtekt blir brukt som strategisk våpen i moderne krigføring. Voldtekt som våpen. De usynlige krigsofrene gir innblikk og forståelse, boken er viktig og sterk. Og jeg sier som Jan Erik Smilden i Dagbladet «Med denne boka har voldtatte kvinner i krig fått en stemme.»

Nydelig språk

Boken fra et annet forlag, henter hun hos Press i Kongens gate:

– En bok fra et annet forlag jeg gjerne vil trekke frem er Jón Kalman Stefánssons Sommerlys, som er en vakker og humoristisk roman med et nydelig språk – en bok som tåler å bli lest flere ganger. Tone Myklebost gjør en fantastisk jobb med oversettelsen av hans bøker. Og det virker som det norske publikum har fått øynene opp for Stefánsson. Det håper jeg det bare blir mer av, for dette er en viktig stemme i skjønnlitteraturen.

