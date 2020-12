Konkurs i Bokkompaniet Holding

Snipp, snapp, snute, så var Bokkompaniet ute.

I går kom meldingen om oppbud (konkursbehandling) i Bokkompaniet Holding. Med dette er sluttstrek satt for et smått utrolig bokeventyr, og mange år med viderverdigheter. Nå mangler bare eventyrboka. Kanskje kommer denne i form av en sluttinnberetning fra bostyrer.

I en e-post til Forlaget Victorias kreditorer skriver styreleder Robert Johansen følgende, etter en innledende forklaring:

«Dette har vi dessverre ikke lykkes med, og vi beklager å måtte meddele at vi i dag sammen med Ro Sommernes advokatfirma sendte inn en oppbudsbegjæring for forlaget Victoria sammen med morselskapet Bokkompaniet Holding. Vi beklager på det sterkeste at forlaget ikke klarer å innfri sine forpliktelser, men vi var nå kommet så langt at vi dessverre ikke så noen annen utvei.»

Går med i sluket

Bokkompaniet er med dette en saga blott. Det betyr også at Forlaget Victoria, Nord Publishing og Contento Forlag alle går med i sluket. Av disse er det kun Nord Publishing som i dag har noen form for drift.

Etter det BOK365 kjenner til er det få forfattere som vil bli rammet av konkursen. De fleste av kreditorene er antagelig utenlandske forlag som har solgt norske utgiverrettigheter til forlagene.

Vi nevner for ordens skyld datterselskapet Norsk Bokdistribusjon, men heller ikke i dette selskapet har det vært drift det siste året.

Bakgrunn: fjorårets Notabene-konkurs

Bokkompaniets alvorlige problemer følger selvsagt av fjorårets «like før jul-konkurs» i den heleide bokhandlerkjeden Notabene. Den gang greide Bokkompaniet å kjøpe noe av innmaten ut ved hjelp av midler fra de tidligere minoritetsaksjonærene Jotunfjell Partners og DNB.

Notabene.no holder det fortsatt gående, men er nå barbert og driftet av tidligere leder av Bokkompaniet, Harald Enersen. Tidligere kunne man gi egne forlag distribusjon via ditto bokkjede, men uten ble selvsagt slik særbehandling umulig.

Kortfattet historie

Bokkompaniet har sine røtter tilbake til 2010. Da startet de fire gründerne Sjur Mossige, Harald Enersen, Robert Johansen og Ola Palm Helland opp Boklageret i Nedre Slottsgate i Oslo. To år senere fikk de Trygve Hegnar med seg som investor og styremedlem, men forholdet kjølnet raskt etter som underskuddene ballet på seg.

I 2017 avslørte BOK365 at selskapet var inne som stor, hemmeligholdt eier av pengemaskinen, Forlaget Bastion. Mot slutten av samme år ble det klart at Bokkompaniet overtok den tidligere DNB-kontrollerte, bokhandlerkjeden Notabene.

Sin største triumf besørget Bokkompaniet da Strawberry Publishing, tidlig i januar 2019 kjøpte Forlaget Bastion for flere titalls millioner, antagelig fikk Bokkompaniet med over 40 prosent eierandel, godt over 20 millioner i oppgjør.

Skiftesamling i januar

Tom Hugo Ottesen hos advokatfirmaet Kvale er oppnevnt som bostyrer for Bokkompaniet Holding. Første skiftesamling blir avholdt like over nyttår, 4. januar.

