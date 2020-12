Kagge gir ut sitt første spill

– Entusiasmen var enorm fra første stund, sier forlagssjef Jorunn Sandsmark. Denne bokhøsten gjør Kagge forlag noe helt nytt: Lager spill!

Selskapsspillet OMG JUST DON’T har et førsteopplag på 10 000, og består kort med pinlige situasjoner inspirert av den populære Instagram-kontoen @omgjustdont. Reglene for spillet er enkle: Trekk et kort, les den pinlige «bragden» høyt og pek ut hvem i rommet som trolig kunne gjøre det samme.

Hvem som står bak Instagram-kontoen med 342 000 følgere er en strengt bevoktet hemmelighet. Skaperen av kontoen omgjustdont forteller at de lenge hatt lyst til å lage noe gøy basert på kontoen, og syntes et spill virket midt i blinken:

– Målet for kontoen er å underholde folk med alt det rare vi nordmenn gjør – og det samme gjelder spillet. Vi håper OMG-spillet gir folk der ute mange morsomme stunder framover.

Ønsker å underholde

– Vi kan røpe at kontoen ble opprettet inne på et klasserom på Westerdals, men mer ønsker vi ikke si. Kontoen og humorretningen fortjener å leve sitt eget liv uten et ansikt. Brukeren skal få lov til å være stjerna, ikke vi bak, sier brukerne bak den anonyme kontoen, og nå brettspillet.

– Hvorfor ønsker du/dere å utgi spill og ikke bok?

– Vi har lenge hatt lyst til å lage noe gøy basert på kontoen, og et spill virket som noe som passet godt. Med kontoen ønsker vi å underholde med alt det rare vi nordmenn gjør – det samme er målet med spillet. Men hvem vet, plutselig dukker det opp en morsom bokidé.

– Ikke en strategisk beslutning

Da det kom forlagssjef Jorunn Sandsmark for øre at vedkommende lekte med tanken på å lage spill med innhold fra kontoen, kjente hun og resten av forlaget at de måtte slå til.

– Vi hadde egentlig ingen plan om å begynne med spillproduksjon, men vi syntes prosjektet var så morsomt at vi kastet oss ut i det, sier forlagssjef Jorunn Sandsmark.

Nå ser det ut som at magefølelsen kan ha vært rett, for spillet har blitt svært populært og flere tusen eksemplarer er allerede solgt.

– Jeg innrømmer at det ikke var en planlagt, strategisk beslutning fra vår side – men samtidig så er det jo en viktig del av vår strategi å alltid være åpne for nye og spennende ting. Entusiasmen var enorm fra første stund, sier Sandsmark.

Om det blir flere brettspill fra Kagge fremover, må vi vente å se. Den nye brettspillprodusenten har kun én ambisjon for øyet nå:

– Vi har ambisjoner om å selge store mengder av OMG just don’t.

