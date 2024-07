– Hva er det beste med å jobbe i Solum Bokvennen?

DAGENS SOMMERGJEST: Markedssjef i Solum Bokvennen, Åse Kristin Skorstad.

Solum Bokvennen er et av Norges større uavhengige forlag, etablert i 2005 av Gunnar Rebnord Totland. Siden 2009 har forlaget holdt til i Universitetsgaten 14 i Oslo og forlaget teller i dag 15 ansatte.

Åse Kristin Skorstad har jobbet i forlaget siden 2016. før dette var hun i fem år butikksjef i ARK. I dag vikarierer hun som markedssjef, men er også kategoriansvarlig for sakprosa og barnelitteratur.

– Hvor tilbringer du ferien, Åse?



– Vi reiser ytterst ut i det trønderske havgapet til øya der pappa vokste opp, Ramsøya. Familien har hytte der, og øya er befolket med tanter, onkler, søskenbarn og annen slekt. Pleier komme hjem blaut og bleik, men lykkelig – og med frysebagen full av fisk og bær.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Å stå opp grytidlig for å trekke garn, turer på små og store topper, bål i fjæra og prøve bade i grufullt kald trøndelagssjø. Og masse tid til å rekke kjede seg sammen med barna. Kortspill, teltturer og kubb.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?



– Det må nesten være To sleep in a sea of stars av Christopher Paolini! Det er skikkelig tjukk science fiction, men herre min hatt som jeg har kost meg. Den utløste en type leseglede jeg ikke har hatt på mange år, det var skikkelig fint. I sommer leser jeg Deborah Levys levende selvbiografier, det er ei kul dame alle burde sjekke ut.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?



– Jeg prøver koble helt av. Det hjelper at ICE har skikkelig dårlig dekning på hytta, og at det stort sett alltid er et eller annet bygge/bære/male-prosjekt på gang i regi av pappa.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?



– Mammas ovnsbakte villaks, kokte poteter og absurde mengder rømme. Må nytes totalt utslitt etter en dag i blæst og sjøluft, da er det aller best.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?



– Jeg kunne tenkt meg å dele et måltid med Thea Klingenberg! Etter hun mistet pappaen sin laget hun en helt fantastisk fin, morsom og rørende podcast om døden som jeg ble helt besatt av. Bra dame, herlig latter, mitt spirit animal!

– Ditt beste ferieminne?



– Lange sommerkvelder med søskenbarn og tremenninger på øya der vi løp fritt hele sommeren, og ble hanka inn til måltider og hvis de fant oss: når vi skulle sove. Flokete saltvannshår, skrubbsår og føtter uten sko.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?



– Alle oversetterne som gjør en fantastisk jobb med utgivelsene våre, og får veldig lite cred for det. I love you, vi hadde ikke greid oss uten dere!

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Som barn var jeg timevis i skolebiblioteket, ved hver anledning. Bibliotekaren kom løpende etter med meg bøker han trodde jeg kunne ha glede av – selv når jeg var langt over fristen for innlevering. Når bokbussen parkerte på Væretrøa der jeg vokste opp, var jeg også der og lånte bøker jeg glemte levere tilbake. Mer penger til skolebibliotek og bibliotektjenester der de ikke har tilgang på eget lokalbibliotek, som bokbåt og bokbuss, det hadde vært førsteprioritering!

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Heksene av Roald Dahl. De er ekte, de heksene, og de finnes blant oss. Vær forberedt.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?



– Solum Bokvennen feier over Tinder på børsen: Alle vil lese seg heite på klassikere og oversatt kvalitetslitteratur!

– Hvilket spørsmål burde jeg ha stilt deg?

– Hva er det beste med å jobbe i Solum Bokvennen?

– Få høre?

– Det er den fantastisk fine gjengen forlaget består av, frilanserne som er tilknyttet oss og jobben de gjør for at verdenslitteratur som Clarice Lispector og Mireca Cărtărescu skal være tilgjengelig for norske lesere. Så glad og takknemlig for å få være en del av denne katedralen, sammen med akkurat disse menneskene.