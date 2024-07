Svake tall fra Aschehoug

REGNSKAPSÅRET 2023: Et krevende år med svak omsetning i utdanningsforleggeriet gjorde sitt til at Aschehoug-konsernet måtte notere et driftsunderskudd på 32 millioner kroner.

Driftsinntektene summerte seg til 640 millioner kroner, en nedgang på nesten 70 millioner kroner sammenlignet med 2022.

Driftsunderskuddet ble etter dette 32,2 millioner kroner, mot et overskudd på 41,7 millioner i 2022.

Hovedårsaken er svak omsetning i markedet for bøker til grunnskolen og høyere utdanning, noe som også har rammet de andre store utdanningsforlagene.

Underskuddet til tross, konsernet velger likevel å utbetale 15 millioner kroner i utbytte til aksjonærene.

Norli et lyspunkt

Aschehoug-konsernet eier også 51 prosent av bokhandelkjeden Norli, 91 prosent av Forlaget Oktober, 49 prosent av De norske Bokklubbene, 50 prosent av Fabel Lyd, samt 50 prosent av Allvit.

Dersom konsernets forholdsmessige andel av de felleskontrollerte virksomhetene legges til, var omsetningen i 2023 på 1.617 mill. kr (1.653 mill. kr i 2022).

I årsberetningen fra styret fokuseres det på bokhandel: «Den felleskontrollerte bokhandelkjeden Norli leverte i 2023 nok en gang et godt resultat og styrker posisjonen som den ledende bokhandelkjeden i Norge.» Resultatet til Norli ble et overskudd på 58 millioner kroner i 2023, hvor altså Aschehoug kan notere seg for litt over halvparten.

Forlaget Oktober viste et underskudd på 2,2 millioner kroner. Fabel gikk hele 33,7 millioner bakk, mens Allvit viste et underskudd på 17 millioner. For begge de to sistnevnte er Aschehougs andel av underskuddene 50 prosent.