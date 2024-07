Viaplay trekker seg fra Abid Raja-filmatisering

I 2022 vant Viaplay en hard budkamp om TV-rettighetene til Abid Rajas bestselgende selvbiografi «Min skyld». Men nå trekker strømmetjenesten seg fra prosjektet.

Det opplyser regissør Per Olav Sørensen til Kampanje.

Det er Sørensens produksjonsselskap The Global Ensemble Drama som skal produsere serien, som Odd-Magnus «Odda» Williamson skal skrive manus til.

– Det prosjektet må finne et nytt hjem etter hvert, sier Per Olav Sørensen, som tidligere har laget en rekke serier for Netflix.

Da Viaplay kjøpte TV-rettighetene til den sterke historien om Abid Rajas oppvekst, var selskapet inne i en ambisiøs satsingen på nordisk drama. Så kom krisen, ledelsen ble byttet ut, og innholdsstrategien ble lagt om til å satse mer på reality og underholdning og mindre på store dramaproduksjoner.

I etterkant er en rekke liknende Viaplay-prosjekter overtatt av andre kanaler og konkurrerende strømmetjenester, blant annet «Ronja Røverdatter», «Pørni 4», «Veronika», «Threesome» og «Harald og Sonja».

– Først og fremst må vi få si at «Min skyld» er et veldig spennende prosjekt, og vi har full tiltro til at resultatet blir deretter. Vi ønsker prosjektet masse lykke til hos sitt fremtidige hjem, skriver pressekontakt Sebastian Flaten i Viaplay i en epost til Kampanje.