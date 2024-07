Over 100.000 barnehagebarn har besøkt Litteraturhusets barnerom

– Barnerommet er et av de viktigste lesefremmende tiltakene på Litteraturhuset. I en tid hvor vi ser at leseferdighetene blant norske barn stuper, er det ekstra viktig å sørge for at barn får et positivt møte med bøker og lesing, og at de får oppleve ekte leseglede, sier daglig leder for Litteraturhuset, Susanne Kaluza.

Siden oppstart i 2008 har barnehager fra hele Oslo kunnet komme på gratis lese- og fortellerstund på Litteraturhuset. Nå har over 100 000 barnehagebarn fått oppleve leseglede på barnerommet! Milepælen ble markert med en ekstra fin lese- og fortellerstund, hvor også Oslos ordfører, Anne Lindboe, deltok.

– Lesestunder som dette er helt magiske! Det er nydelig å se hvordan barna dras inn i fortellingenes verden. Barn trenger å høre historier og bli lest for, for at de selv skal bli gode lesere. Der gjør Litteraturhuset en fantastisk innsats, konstaterte Lindboe.

Store og små fra barnehagene Skogly i bydel Nordre Aker og Krydderhagen i bydel Grünerløkka deltok på feiringen. Begge barnehagene kjenner Litteraturhusets barnerom godt, og har vært på besøk mange ganger med ulike grupper med barn. Ekstra stas var det å få møte ordføreren, hele byens sjef, som snakket med barna før lese- og fortellerstunden startet.

– Nå gleder jeg meg skikkelig til å bli lest for, gjør dere? avsluttet ordføreren sin innledning.

– JA! Runget det fra barnehagebarna.

Barnehagebarna fikk høre Litteraturhusets faste husforteller Jasdeep Singh Kalirai lese to spennende bøker: Nesejakten av Andreas Rand og illustratør Annette Saugestad Helland, og Jeg er ikke søt! av Jonathan Allen, oversatt av Fredrik B. Strand. I tillegg bidro forteller Sarah Camille Osmundsen med en fortelling preget av sang, hvor også barna fikk stemme i.

Tidlig innsats

Litteraturhusets barnerom er åpent for påmeldte barnehager fire dager i uken. Barna får rase fra seg i barnerommet og spise medbrakte matpakker, før eventyr og fortellinger blir lest av en profesjonell forteller. Barnerommet har som mål å gi barn et positivt forhold til bøker og lesing allerede fra barnehagealder, og slik stimulere til økt leselyst.

– Barnerommet er et av de viktigste lesefremmende tiltakene på Litteraturhuset. I en tid hvor vi ser at leseferdighetene blant norske barn stuper, er det ekstra viktig å sørge for at barn får et positivt møte med bøker og lesing, og at de får oppleve ekte leseglede, forteller daglig leder for Litteraturhuset, Susanne Kaluza.

Barnehagebarna som besøker barnerommet er alt fra spedbarn til førskolealder, og fortellerstundene tilpasses den enkelte gruppe. Ordfører Lindboe påpeker at det er essensielt med tidlig innsats for å skape en lesende befolkning:

– For å bli en god leser så må man begynne tidlig. Der er både barnehagen og dette barnerommet på Litteraturhuset utrolig viktig. Her kan barna samles og bli lest for, og da vet vi at det er større sjanse for at de får interesse for å lese og blir gode lesere som voksne, konstaterer Lindboe.

Oslo kommune har vært en viktig støttepartner for Litteraturhusets barnerom siden oppstart. Med støtte fra kommunen har Stiftelsen Litteraturhuset kunnet spre leseglede til barnehagebarn over hele byen. I løpet av ett år er barnehager fra samtlige bydeler på besøk på Litteraturhuset.

Leselyst i barnehagen

Krydderhagen barnehage deltok på feiringen og er en av mange barnehager som ofte har besøkt Litteraturhusets barnerom. De ansatte forteller at de får mange positive tilbakemeldinger fra barna etter en tur til Litteraturhuset, og ser at barna også viser interesse for bøkene som blir lest.

– Vi opplever at de husker fortellerstunden veldig lenge etterpå. De vil gjerne tilbake til Litteraturhuset, men også at vi skal skaffe de bøkene som er blitt lest til barnehagen, forteller barnehageansatt Jannicke Karlsen.

Lese- og fortellerstundene på Litteraturhuset kan også være til glede for de ansatte, og gi inspirasjon til egne lesestunder i barnehagen. Pedagogisk leder Sonia Schyberg forteller at det er særlig fortellerteknikken på barnerommet som gjør besøket verdifullt, og at det også er noe de har latt seg inspirere av i barnehagen.

– Vi ser hvordan det blir tilrettelagt og tar med det tilbake til barnehagen. Det har påvirket oss til å bli flinkere til å bruke mer kroppsspråk og ha mer høytlesning. Vi forsøker forskjellig stemmebruk, og prøver å dramatisere boka litt også, forteller hun.

Også Karlsen legger vekt på fortellerteknikken på barnerommet, og mener det kan utvide leseopplevelsen for barna:

– Når vi kommer hit så får barna en annen opplevelse av boka, det kan være samme bok som vi har lest i barnehagen, men her blir det utvidet, slik at barna får det bedre med seg og blir mer engasjert, forklarer Karlsen.

Ulike fortellere med fortellinger fra hele verden

Jasdeep Singh Kalirai er Litteraturhusets barneromsansvarlig og faste husforteller, og leser for barna tre dager i uken. I tillegg er det eksterne fortellere innom hver onsdag, slik at barna får møte et mangfold av fortellere og historier.

Med på feiringen var Sarah Camille Osmundsen, som har figurert som ekstern forteller på barnerommet på Litteraturhuset mange ganger. I sin fortelling inkorporerte Osmundsen franske ord, da hun selv har familiebakgrunn fra Martinique, hvor det offisielle språket er fransk. Det er et selvstendig poeng for barnerommet på Litteraturhuset at barnehagebarna skal møte et mangfold av fortellere og høre fortellinger fra ulike kulturer over hele verden. Osmundsen forklarte hva dette kan tilføre barnehagebarna:

– Det gir dem en åpning til verden på en nær måte. De har møtt et menneske på nært hold og sett det i øynene. De får høre et annet språk og får en nærhet til det som ikke fremmedgjør, men som åpner opp.

Ordfører Lindboe legger vekt på at dette er ekstra viktig i en by som Oslo, hvor det vokser opp barn med tilknytninger til mange forskjellige kulturer:

– Oslo er en multikulturell by med barn fra alle verdenshjørner, og det er viktig at barn får høre historier som de kan relatere seg til, som kan komme fra kulturer hvor deres egen familie har tilknytning. I tillegg er det viktig at barn kan lære om andre kulturer og høre andres historier.

Leseglede i hele byen

Etter fortellerstunden er ferdig og applausen har lagt seg, får ordføreren tildelt et innrammet diplom fra Litteraturhuset som konstaterer at tilbudet nå har nådd ut til over 100 000 barnehagebarn.

– Tenk på det, da! 100 000 barnehagebarn som har vært her inne og fått høre eventyr og historier. Det er ikke verst, altså! Utbrøt ordføreren ved overrekkelsen.

Lindboe er særlig opptatt av at tilbudet når ut til alle barnehagebarn i Oslo, uavhengig av bydel og personlig bakgrunn:

– Det er så fint at dette tilbudet inkluderer barn fra hele Oslo, og at man legger ekstra energi og innsats i å nå barn i områder hvor vi ser at det ikke leses så mye. Det er utrolig viktig at alle barn i Oslo får leseglede, får oppleve historiefortelling, og selv kan utvikle seg til gode lesere helt uavhengig av hva slags familie du kommer fra eller hva bakgrunnen din er.

Daglig leder for Stiftelsen Litteraturhuset, Susanne Kaluza, forteller at det også er et poeng at barnehager fra forskjellige deler av byen kan møtes på Litteraturhuset.

– Ofte er det barnehager fra ulike deler av byen her samtidig, som får en sjanse til å leke og bli litt kjent. Så får de oppleve lesestunden sammen – og slik blir barnerommet en arena hvor barnehagebarn fra hele byen kan møte bøkene sammen. Jeg vil rette en stor takk til Oslo kommune som muliggjør denne satsningen. Sammen øker vi leselysten i byen vår!