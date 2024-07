Sunde-biografi i september

«Sånn er’n bare» er tittelen på biografien om artist, låtskriver og ordkunstner Øystein Sunde, som kommer tidlig september.

Gjennom 54 år, 40 gitarer og 243 sylindere har Øystein Sunde underholdt med utallige konserter, plateutgivelser og show. Nå er han klar med biografi og i gang med innspilling av ny musikk og plate til glede for alle fans.

– Jeg er takknemlig for fans som trofast har fulgt meg på reisen. De siste årene har det også kommet flere unge i konsertsalen og det er veldig gøy. Jeg tror jeg treffer folk i alle aldre på hjemmebane, at de skjønner hva jeg snakker om. For eksempel, hvorfor ting går i stykker i heimen på en søndag kveld? Folk ler, som kjent, av gjenkjennelse, overraskelse og redsel, sier Øystein Sunde.

Han har underholdt gjennom 54 år, 40 gitarer og 243 sylindere. Og nå kommer også biografien om artisten.

Skrevet av Bye-biograf

Sånn er’n bare er skrevet av forfatter og journalist Asbjørn Bakke, forfatteren bak den kritikerroste biografien om Erik Bye. Ved siden av mange og lange samtaler med Sunde selv har han intervjuet 60 artistkolleger, venner, familiemedlemmer og bransjefolk.

– Jeg tror ingen artist har spilt for flere nordmenn, og det er neppe en ordkunstner etter Henrik Ibsen som har har tilført det norske språk så mye. Øystein Sunde er 77 år, men spiller fortsatt opp mot 100 konserter i året og er hele tiden på jakt etter sangen som ikke er skrevet. Han bestemte seg som barn for aldri å bli voksen og har aldri sluttet å leke. Men bak leken ligger det et alvor fra en sjenert og bekymret mann. Jeg vet ikke hvor han hadde vært uten bakkemannskapet og lekekameraten han har i kona Gudrun, sier Bakke.

Måtte overtale Sunde

Det er Manuskript Forlag AS som utgir biografien. Forlegger Øyvind Hagen har jaktet på Øystein Sunde i over 10 år:

– Øystein Sunde mener selv at det ikke er så mye å skrive om. Jeg måtte grave dypt i argumenter og bruke mange år på å overtale ham. Boken er blitt en spennende reise i et unikt liv som byr på flere overraskelser om Sundes privatliv og karriere. Han er et ikon, en bauta, en musikkhistorie i seg selv og en katalysator for mange.

Boken utkommer 3. september.