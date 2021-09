VEGA-BOKHØSTEN: Forlegger Finn Jørgen Solberg forteller at høstlisten er preget av høy kvalitet og kommersielt potensiale, og det Vega kan best: sakprosa- og håndbøker.

Vi har allerede gitt atskillig gløtt inn i bokhøsten, trukket frem hete utgivelser og anmeldt et par dusin nye bøker, men: De neste dagene og ukene skal vi også bla oss gjennom forlagenes bokhøst og gi dere lesere en bok-tapas fra hvert av forlagene. Nå er turen kommet til Vega.

Vi starter med tre av høstbøkene man særlig burde merke seg:

Hjernetrim for hunder. For alle som tror at hunder er fornøyd med et kjøttbein og en tur i ny og ne – tro om igjen. De har akkurat like stort behov for mental trening som vi tobente.

Fabel Knitwear Volum I. Her er den neste store strikkebokforfatteren, i følge forlaget. Helene Arnesen har sin egen romantiske stil, flotte oppskrifter og ikke minst har hun over 20.000 følgere på instagram.

Valg – alt du trenger å vite om de politiske partiene. Finn Eivind Jor har gjort det lettere for titusenvis av førstegangsvelgere med denne guiden til partifloraen.

Melder om tøft marked

– I dagens marked er tøft. Å være et lite uavhengig forlag gir lite rom for feil og eksperimentering dessverre. Det preger da også Vega sin høstliste; vi gjør det vi er best til og serverer et knippe sakprosa- og håndbøker som vi mener både er av høy kvalitet og har kommersielt potensiale. Så langt tyder bestillingene fra bokhandlerne på at vi er på rett vei, sier Vega-forlegger Finn Jørgen Solberg.

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– Årets julefilm er Kampen om Narvik med regi av Erik Skjoldbjærg. Et stjernespekket drama med de intense kampene om Narvik som bakteppe. Alf R. Jacobsen har i kjent stil sørget for skikkelig bakgrunnsinformasjon med boken Slaget om Narvik. Med suksessen Kongens nei friskt i minne skal denne pocketboken tapetsere norske bokhandlere med et ubeskjedent førsteopplag på 20.000.

– En fersk forfatter det er verdt å merke seg?

– Utvilsomt vårt nye strikke-ess Helene Arnesen! Hun går sine egne veier, har sin egen stil og lager strikkeoppskrifter av høy kvalitet. Det er bare å rydde plass i hyllene!

MER FRA BOKHØSTEN 2021:

SKALD-BOKHAUSTEN: Kortreist haustliste

PITCH-BOKHØSTEN: Følger opp boksuksesser

SPARTACUS-BOKHØSTEN: Folkeopplysning, rett og slett

MANGSCHOU-BOKHØSTEN: – Gode fortellinger fra hele verden

PRESS-BOKHØSTEN: Høst-optimister

EGMONT-BOKHØSTEN: Varsler høstoverraskelser

RES PUBLICA-BOKHØSTEN: – Spennet er stort i høst

SOLUM BOKVENNEN-BOKHØSTEN: Prisbelønnet høstliste

PAX-BOKHØSTEN: Tilbake i full fart

CAPPELEN DAMM-BOKHØSTEN: – Det satses på nye stemmer

FLAMME-BOKHØSTEN: Særlig stor plass til store ideer

VIGMOSTAD & BJØRKE-BOKHØSTEN: – Markerer oss sterkt på barnebokfeltet

GURSLI BERG-BOKHØSTEN: Feirer ti år med sterk høstliste

STRAWBERRY-BOKHØSTEN: – Knallsolid krim-bærebjelke