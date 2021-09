Varsler høstoverraskelser

EGMONT-BOKHØSTEN: Tonje Tornes, redaktør i Egmont, forteller at forlaget kommer med flere gode tegneserier til barn, så vel som et par overraskelser denne høsten.

Mina Jacobsens nye Bullet journal 2022. Forlaget hevder at dette er alt-i-ett-planleggeren mange venter på. Mina har over 90.000 følgere på sin YouTube-side, og ble omtalt som «Norges hemmelige bestselger» av VG i 2019. Årets utgave av boka har enda flere sider enn de foregående versjonene og man kan boltre seg i kreativitet og gøy planlegging. Den lanseres i oktober.

Stine Skoli Ommedals Sy selv 2 – skap barnas nye favorittklær!. Ommedals første sybok, Sy selv – verdens fineste klær til ungene, ble en bestselger med 8 000 solgte eksemplarer, og nå er hun klar med oppfølgeren! I denne boka viser hun deg åtte grunnmønster som du kan sy fantastiske klær til unger i alderen 3-13 år med. Boka passer enten du er ny ved symaskinen eller erfaren. Den lanseres i august.

Odin Helgheim kommer denne høsten med oppfølgeren til den prisbelønte Ragnarok – Fenrisulven. I Ragnarok bok 2- Fimbulvinter utfordres vår helt Ubbe til en dødelig tvekamp. Ragnarok er en spennende barnebokserie med handling fra et norrønt fantasyunivers. Odin Helgheim (f. 1996) kommer fra Sandefjord, men bor i Oslo. Han er utdannet grunnskolelærer, men jobber nå fulltid som serieskaper. Bok 1 har allerede 16 000 i opplag, og bok nummer to lanseres i august.

En gledelig utvikling

– Vi ser helt klart en økende interesse for tegneserier for barn, og for første gang ser vi mange serieskapere som skaper gode barnebøker i tegneserieform. Dette er en utrolig gledelig utvikling, for vår erfaring er at tegneserier er perfekte for å skape leselyst hos barn og unge. På sakprosafronten ser vi at folk ønsker å lese historier fra profiler de kjenner og har fulgt lenge. Og her kommer vi med et par overraskelser i løpet av høsten. Så det er bare å følge med!, sier Tornes.

– En «skjult skatt» eller annerledes-utgivelse?

– Tegneserien Dunce av Jens K. Styve gjør det stort i tegneserie-nasjonen Frankrike. Franske anmelderne har skrytt hemningsløst av denne underfundige stripeserien om en alenepappas liv i Nord-Norge. Denne høsten er Styve ute med sin tredje tegneseriesamling: «Nedetid». Og vi synes det er på høy tid at flere oppdager denne nydelige og poetiske stripeserien. Kommer med humregaranti. Lanseres i august.

– En fersk forfatter det er verdt å merke seg?

– Lars Henrik Eriksen (f. 1995) er en kommende barnebokstjerne! Han debuterer denne høsten med sin første bok i serien «Oppfinneren». Bok 1 heter «Jakten på evighetsmaskinen» og er en nydelig, var og intens historie om oppfinner-spiren Kobolt. Dette er et fengslende science fiction-drama om hvordan nysgjerrighet og uforsiktighet kan få skjebnesvangre konsekvenser. Tegnet i verdensklasse. Lanseres i september.

MER FRA BOKHØSTEN 2021:

SKALD-BOKHAUSTEN: Kortreist haustliste

PITCH-BOKHØSTEN: Følger opp boksuksesser

SPARTACUS-BOKHØSTEN: Folkeopplysning, rett og slett

MANGSCHOU-BOKHØSTEN: – Gode fortellinger fra hele verden

PRESS-BOKHØSTEN: Høst-optimister